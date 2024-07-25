Una auxiliar administrativa roba $300,000 de una iglesia en Alabama para comprar regalos digitales a tiktokers

Video Estas mujeres son acusadas de robar $250,000 a varios adultos mayores: te contamos cómo operaban

Una asistente administrativa de una iglesia en Alabama robó el dinero de la parroquia en la que trabajaba para comprar monedas digitales en TikTok y enviar regalos digitales a creadores de contenido.

La mujer, identificada por las autoridades como Kristen Marie Battocletti, de 35 años, fue acusada de un cargo de fraude electrónico, informó este martes la oficina de la fiscal Prim Escalona del Distrito Norte de Alabama en un comunicado.

Battocletti trabajaba en la parroquia de San Francisco de Asís de la Universidad en Tuscaloosa y de acuerdo con el agente especial del FBI Carlton L. Peeples, la mujer “participó en un plan para estafar a la parroquia entre abril y octubre de 2023”.

La mujer robó aproximadamente $300,000 de la iglesia, “utilizando los fondos para comprar más de $220,000 en TikTok Coins y para pagar gastos personales”, dice el comunicado de la fiscalía.

¿Cómo descubrieron el fraude que cometió Kristen Marie Battocletti?

Battocletti era responsable de la contabilidad de la parroquia y trabajaba ahí desde 2018, dijo a The Washington Post, Donald Carson, portavoz de la Diócesis de Birmingham.

El dinero fue tomado gradualmente, pero eventualmente otros en la iglesia comenzaron a notar que faltaba efectivo, dijo Carson. “La pérdida comenzó a sumarse, y ese fue uno de los detonantes que llamó la atención”, agregó.

¿En qué gastó el dinero Kristen Marie Battocletti?

Battocletti utilizó las TikTok Coins para enviar regalos digitales a creadores de contenido de esa popular red social. Estas son una especie de recompensa o pago que se hace a través de la aplicación de videos para dar dinero electrónico a las personas que suben videos a la plataforma.

La mujer llegó a un acuerdo con las autoridades y aceptó declararse culpable del cargo. La corte fijará una fecha para que Battocletti presente su declaración de culpabilidad.

“La pena máxima por fraude electrónico es de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares”, dice el comunicado.

