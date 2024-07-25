Cambiar Ciudad
Estafa y Fraude

Una auxiliar administrativa roba $300,000 de una iglesia en Alabama para comprar regalos digitales a tiktokers

De acuerdo con el FBI, la mujer “participó en un plan para estafar a la parroquia entre abril y octubre de 2023”.

Por:
Univision
Video Estas mujeres son acusadas de robar $250,000 a varios adultos mayores: te contamos cómo operaban

Una asistente administrativa de una iglesia en Alabama robó el dinero de la parroquia en la que trabajaba para comprar monedas digitales en TikTok y enviar regalos digitales a creadores de contenido.

La mujer, identificada por las autoridades como Kristen Marie Battocletti, de 35 años, fue acusada de un cargo de fraude electrónico, informó este martes la oficina de la fiscal Prim Escalona del Distrito Norte de Alabama en un comunicado.

PUBLICIDAD

Battocletti trabajaba en la parroquia de San Francisco de Asís de la Universidad en Tuscaloosa y de acuerdo con el agente especial del FBI Carlton L. Peeples, la mujer “participó en un plan para estafar a la parroquia entre abril y octubre de 2023”.

La mujer robó aproximadamente $300,000 de la iglesia, “utilizando los fondos para comprar más de $220,000 en TikTok Coins y para pagar gastos personales”, dice el comunicado de la fiscalía.

Más sobre Estafa y Fraude

La red de estafadores telefónicos de República Dominicana que engañaron a más de 400 abuelos en EEUU
2 mins

La red de estafadores telefónicos de República Dominicana que engañaron a más de 400 abuelos en EEUU

Estados Unidos
El caso del cartero de Carolina del Norte que robó más de $1 millón en cheques
2 mins

El caso del cartero de Carolina del Norte que robó más de $1 millón en cheques

Estados Unidos
Los drogaba y luego atacaba: Lo que se sabe de la sospechosa de estafar usando aplicaciones de citas
1:28

Los drogaba y luego atacaba: Lo que se sabe de la sospechosa de estafar usando aplicaciones de citas

Estados Unidos
Autoridades en tres estados arrestan a individuos que se hicieron pasar por agentes de ICE
4 mins

Autoridades en tres estados arrestan a individuos que se hicieron pasar por agentes de ICE

Estados Unidos
Empresas se confabularon para mantener altos los alquileres en partes de EEUU, según el gobierno
3 mins

Empresas se confabularon para mantener altos los alquileres en partes de EEUU, según el gobierno

Estados Unidos
El bitcoin en $100,000: te explicamos ventajas y desventajas de invertir en criptomonedas
4 mins

El bitcoin en $100,000: te explicamos ventajas y desventajas de invertir en criptomonedas

Estados Unidos
Cómo protegerte de ofertas de trabajo falsas que promueven los estafadores
5 mins

Cómo protegerte de ofertas de trabajo falsas que promueven los estafadores

Estados Unidos
Se enamoró de él y lo trajo a EEUU, pero él terminó la relación cuando obtuvo la tarjeta de residente permanente
5:02

Se enamoró de él y lo trajo a EEUU, pero él terminó la relación cuando obtuvo la tarjeta de residente permanente

Estados Unidos
Walgreens pagará más de $100 millones a EEUU tras cobrar medicamentos que nunca entregó
2 mins

Walgreens pagará más de $100 millones a EEUU tras cobrar medicamentos que nunca entregó

Estados Unidos
Robó $1.5 millones en alitas de pollo y ahora enfrenta una condena de nueve años de cárcel en Chicago
2 mins

Robó $1.5 millones en alitas de pollo y ahora enfrenta una condena de nueve años de cárcel en Chicago

Estados Unidos

¿Cómo descubrieron el fraude que cometió Kristen Marie Battocletti?

Battocletti era responsable de la contabilidad de la parroquia y trabajaba ahí desde 2018, dijo a The Washington Post, Donald Carson, portavoz de la Diócesis de Birmingham.

El dinero fue tomado gradualmente, pero eventualmente otros en la iglesia comenzaron a notar que faltaba efectivo, dijo Carson. “La pérdida comenzó a sumarse, y ese fue uno de los detonantes que llamó la atención”, agregó.

¿En qué gastó el dinero Kristen Marie Battocletti?

Battocletti utilizó las TikTok Coins para enviar regalos digitales a creadores de contenido de esa popular red social. Estas son una especie de recompensa o pago que se hace a través de la aplicación de videos para dar dinero electrónico a las personas que suben videos a la plataforma.

La mujer llegó a un acuerdo con las autoridades y aceptó declararse culpable del cargo. La corte fijará una fecha para que Battocletti presente su declaración de culpabilidad.

PUBLICIDAD

“La pena máxima por fraude electrónico es de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares”, dice el comunicado.

Mira también:

Video Vendedor de lotería le roba a cliente un raspadito con premio de $1 millón: así lo descubrieron
Relacionados:
Estafa y FraudeDineroiglesiaAlabamaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX