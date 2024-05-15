Los dos hermanos de EEUU con "mentes maestras" que se robaron $25 millones en “12 segundos”

Video La condena que puede enfrentar Bankman-Fried tras ser declarado culpable de fraude: La Voz de la Mañana

Dos hermanos, que estudiaron informática y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, usaron sus conocimientos y mentes maestras para idear un elaborado plan que les permitió robar una enorme fortuna en cuestión de segundos.

El Departamento de Justicia acusó este miércoles a Anton y James Peraire Bueno, de 24 y 28 años respectivamente, de robar 25 millones de dólares en criptomonedas "en 12 segundos", usando una técnica inédita y sofisticada contra la empresa Ethereum que opera dinero digital, pagos globales y aplicaciones.

El robo fue cometido “a través de un esquema tecnológicamente sofisticado y de vanguardia que tramaron durante meses y ejecutaron en segundos”, dijo la vicefiscal general Lisa Monaco.



Los hermanos ahora enfrentan cargos “de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero”, dice un comunicado del Departamento de Justicia.

Los acusados fueron detenidos el martes. El menor de ellos se encontraba en Nueva York y el otro fue arrestado en Boston.

¿Cómo robaron los hermanos Peraire Bueno los 25 millones de dólares en criptomonedas?

De acuerdo con el comunicado, los hermanos alteraron el proceso por el que las transacciones privadas de los usuarios son validadas y añadidas a la cadena de bloques de Ethereum", una técnica nueva que nunca había figurado en una imputación penal, indica el documento.

“Desafortunadamente para los acusados, sus presuntos delitos fueron descubiertos por los fiscales del Departamento de Justicia y los agentes del IRS (Internal Revenue Service), que desentrañaron este esquema de fraude electrónico y lavado de dinero, el primero de su tipo”, dijo Monaco.

Tras obtener el dinero fraudulentamente, rechazaron "solicitudes para devolverlo" y tomaron medidas para ocultar sus identidades y ocultar el botín a través de empresas pantalla y múltiples plataformas extranjeras de intercambio de criptomonedas, dice la acusación.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, señaló que la actividad de los acusados "pone en duda la misma integridad de la cadena de bloques".

Sin embargo, “a medida que los mercados de criptomonedas sigan evolucionando, el Departamento de Justicia continuará erradicando el fraude, apoyando a las víctimas y restaurando la confianza en estos mercados”, aseguró Monaco.

Los Peraire Bueno, que de acuerdo con reportes en medios estudiaron en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), afrontan penas de hasta 20 años de cárcel por cada uno de los tres delitos que se les imputan.

