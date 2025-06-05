Video Capturan a 68 pandilleros neonazis vinculados a la Hermandad Aria y la mafia mexicana en el sur de California

Derek Sanders, sheriff del condado de Thurston, Washington , reveló un escalofriante hallazgo a través de una publicación en Facebook: durante una operación conjunta entre el FBI y la división de investigaciones del Ejército se descubrió un arsenal militar rodeado de parafernalia nazi en una casa en Lacey, al sur de Seattle.

Los agentes incautaron más de 35 armas de fuego y una ametralladora de la Segunda Guerra Mundial durante el operativo que tuvo fue resultado de una investigación por un robo violento en una base militar.

Los arrestados fueron identificados como Levi Austin Frakes y Charles Ethan Fields, ambos exmilitares. Se les imputan cargos federales por robo, asalto y hurto de propiedad del gobierno, además de múltiples delitos estatales relacionados con armas.

Una casa en Washington escondía el botín nazi

El lunes, un equipo SWAT del FBI ejecutó una orden de registro en la casa de los sospechosos en Lacey de acuerdo con la publicación del sheriff Sanders.

En su interior, hallaron un arsenal que incluía una ametralladora MG42, utilizada por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, rifles de cañón corto, lanzagranadas, dispositivos explosivos, cascos balísticos, municiones y chalecos antibalas.

Alrededor del arsenal se encontraron banderas con esvásticas, símbolos del Tercer Reich y otros artículos vinculados al nazismo decoraban la vivienda. Sanders destacó que los implicados estaban “activamente involucrados en esfuerzos nacionalistas blancos de ideología nazi”.

Un asalto dentro de una base militar llevó al hallazgo del botín nazi

Según la denuncia penal federal a la que tuvo acceso AP, el domingo pasado un soldado sorprendió a dos hombres enmascarados dentro de un edificio del complejo de los Rangers en la base militar Joint Base Lewis-McChord, al sur de Tacoma.

De acuerdo con el documento, los intrusos acumulaban equipo militar cuando fueron confrontados y tras un forcejeo, el soldado fue golpeado con un martillo en la cabeza y uno de los hombres sacó un cuchillo. Minutos después, el soldado los dejó ir, pero durante el incidente uno atacantes perdió una gorra con el nombre “Fields” escrito por dentro.

Tras consultar los registros de acceso y las cámaras de seguridad, los investigadores confirmaron que Fields y Frakes habían ingresado juntos a la base cerca de una hora antes del asalto.

La denuncia federal señala que durante el interrogatorio, uno de los sospechosos admitió haber robado equipo militar durante dos años para venderlo o intercambiarlo. El documento detalla que las autoridades encontraron unos 24 mil dólares en efectivo en el inmueble.

Frakes y Fields enfrentan cargos estatales por posesión ilegal de armas de fuego, dispositivos incendiarios y una ametralladora. Un juez federal fijó su fianza en 500 mil dólares y ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Pierce.

