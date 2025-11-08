SNAP: beneficiarios en 11 estados recibieron pagos desde el viernes

Los beneficiarios del programa de ayudas SNAP de al menos once estados podrán comprar víveres y comestibles este fin de semana con los fondos recibidos desde este viernes, gracias a que las autoridades de esos estados reaccionaron rápidamente a una orden de un tribunal dada al gobierno federal de pagar por completo las ayudas correspondientes a noviembre, antes de que la Corte Suprema bloqueara dicha orden a pedido del gobierno de Donald Trump.

En Hawaii, Oregon, Wisconsin, California, Kansas, Nueva Jersey, Pennsylvania, Washington, Arizona, Colorado y Massachusetts autoridades estatales confirmaron que se habían ejecutado las transferencias de dinero. En cambio, otros estados siguen esperando los subsidios alimentarios de noviembre, retrasados debido a la prolongada batalla legal sobre el cierre del gobierno federal que ya dura 39 días.

En Hawaii, Oregon y Wisconsin, las autoridades actuaron con rapidez después de que un juez ordenara el jueves el pago íntegro de las prestaciones para instruir a sus proveedores de EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) que procesaran los pagos completos.

"Actuamos con rapidez una vez que lo verificamos todo", declaró Joseph Campos II, subdirector del Departamento de Servicios Humanos de Hawaii, a The Associated Press.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, demócrata, dijo que los empleados estatales "trabajaron toda la noche" para emitir los beneficios completos de noviembre "y asegurarse de que todas las familias de Oregón que dependen del SNAP pudieran comprar alimentos" durante el fin de semana.

Las autoridades de California, Kansas, Arizona, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington también confirmaron que algunos beneficiarios del SNAP recibieron el viernes el pago completo de noviembre.

Premura por entregar la ayuda SNAP

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, demócrata, dijo que más de 250,000 hogares que no recibieron su pago mensual habitual del SNAP durante la primera semana de noviembre recibieron el viernes el importe completo. Los beneficiarios restantes recibirían sus fondos de noviembre en las fechas previstas a finales de este mes, si la distribución no sigue bloqueada por impugnaciones legales.

Las autoridades de Colorado confirmaron el sábado que unos 32,000 beneficiarios habían recibido la totalidad de sus prestaciones mensuales antes de que se dictara la orden del Tribunal Supremo. Más de 560,000 beneficiarios adicionales siguen esperando, ya que el estado está "evaluando la mejor manera de proceder".

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, dijo que estaba "desconcertado" por los esfuerzos de la administración Trump para seguir bloqueando la ayuda alimentaria, ya que la prolongada batalla legal "está creando caos entre los estados".

El voluntario Bruce Toben empaqueta alimentos durante una distribución de alimentos de emergencia en el Programa de Alimentos Mitzvah de la Federación Judía del Gran Filadelfia en Filadelfia, el viernes 7 de noviembre de 2025. Imagen Matt Rourke/AP



"Los costos siguen aumentando para todos, y esperamos que el sistema judicial estadounidense actúe con rapidez para permitirnos hacer llegar los fondos a los habitantes de Colorado que pasan hambre lo antes posible, o que la administración Trump retire su recurso", dijo Polis.

La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, dijo que medio millón de beneficiarios de su estado también recibieron sus prestaciones, después de que el sábado por la mañana se realizara un pago previamente programado. Se supone que otro medio millón de residentes recibirán sus prestaciones la próxima semana, aunque la batalla legal en curso podría cambiar esa situación.

La administración Trump afirmó en un escrito legal presentado ante el Tribunal Supremo que "no existe ningún mecanismo listo para que el gobierno recupere esos fondos" que ya se han distribuido.

Aunque la orden de la Corte Suprema no detuvo la distribución de pagos estos estados, donde cientos de miles de beneficiarios ahora pueden comprar alimentos para sus familias, varios millones de estadounidenses más que dependen del SNAP siguen en una situación de incertidumbre.

¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los residentes de otros lugares?

El viernes por la noche, la jueza de la Suprema Corte Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente la orden judicial que ordenaba al gobierno pagar por completo los beneficios de SNAP de noviembre, para dar tiempo a que un tribunal de apelaciones decidiera si emitía una suspensión más duradera. Jackson actuó porque se encarga de los asuntos de emergencia de Massachusetts.

Esta medida del máximo tribunal dejó en incertidumbre sobre la entrega de beneficios en varios estados.

Antes de que Jackson ordenara una pausa, Nueva York había dicho que el acceso a los beneficios completos del SNAP debería comenzar el domingo. Nuevo Hampshire había dicho que los beneficios completos deberían estar disponibles durante el fin de semana. Las consultas a esos estados no obtuvieron respuesta inmediata el sábado.

Y Arizona, Connecticut y Minnesota habían dicho que los beneficios completos del SNAP deberían estar disponibles en los próximos días.

Pero aún no está claro si las personas recibirán realmente esos beneficios en sus tarjetas EBT.

Para las personas de algunos otros estados, parece probable que la espera se prolongue hasta la próxima semana. Numerosos funcionarios estatales dijeron que habían estado esperando más instrucciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que administra el SNAP.

¿Qué ha retrasado los pagos SNAP de noviembre?

Debido al cierre del gobierno federal, la administración Trump había dicho inicialmente que las prestaciones del SNAP no estarían disponibles en noviembre. Después de que dos jueces dictaminaran que la administración no podía omitir por completo las prestaciones de noviembre, esta dijo que utilizaría un fondo de reserva de emergencia de más de 4,600 millones de dólares para proporcionar prestaciones parciales en noviembre.

El jueves, un juez dictaminó que eso no era suficiente y ordenó que se utilizaran otros fondos para realizar el pago mensual completo. La administración Trump apeló y solicitó a un tribunal superior que suspendiera cualquier orden que le obligara a gastar más dinero del disponible en el fondo de contingencia. Eso es lo que llevó a la suspensión temporal de Jackson emitida el viernes por la noche.

¿Cómo les va a los beneficiarios del SNAP?

Casi 42 millones de estadounidenses reciben prestaciones del SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, para ayudarles a comprar comestibles. La mayoría tiene ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que es de unos 32,000 dólares para una familia de cuatro miembros.

Una persona puede recibir un beneficio mensual máximo para alimentos de casi 300 dólares y una familia de cuatro miembros hasta casi 1,000 dólares, aunque muchos reciben menos que eso según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos.

El retraso en los pagos ha provocado un aumento de la demanda en los bancos de alimentos de todo el país, así como largas colas para obtener comidas gratuitas o repartos desde el coche.

Algunos estados han proporcionado fondos de emergencia a los bancos de alimentos para ayudarles a responder al aumento de la demanda. Otros estados también han utilizado sus propios fondos para financiar pagos directos a la población mientras las prestaciones federales se encontraban en el limbo.

