Denuncias a Pornhub por publicar videos de violaciones y abuso infantil: Mastercard y Visa revisan vínculo comercial

Las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard están analizando su relación comercial con el sitio de pornografía Pornhub después de que el periódico The New York Times informara que contiene videos de violaciones y de pornografía con menores de edad.

El columnista del periódico neoyorquino Nicholas Kristof publicó el viernes un artículo indicando que Pornhub contiene videos en su plataforma con escenas de violaciones, pornovenganzas y videos que no cuentan con el consentimiento de los o las participantes.

"Somos conscientes de las acusaciones y estamos colaborando activamente con las instituciones financieras pertinentes para investigar", dijo Visa en un comunicado añadiendo que si la empresa está violando la ley o las políticas bancarias no podría operar con Visa.

Las denuncias

Casi siete millones de videos se publican en Pornhub cada año, según números de The New York Times. Entre ellos, según denuncias varias, se encuentran muchos que reproducen actos sexuales no consensuados