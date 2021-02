Larry Flynt, magnate de la pornografía e inesperado defensor de la libertad de expresión, muere a los 78 años

La Primera Enmienda de Estados Unidos ha tenido muchos defensores a lo largo de sus 230 años de historia, pero pocos como Larry Flynt . El fundador de la polémica revista Hustler , que le ganó numerosos enemigos políticos e incluso un atentado que lo dejó paralítico, tuvo un sinfín de problemas legales que lo llevaron a la Corte Suprema con tal de defender la libertad de expresión. Murió el 10 de febrero de 2021 víctima de un ataque al corazón, en Los Ángeles, California, según dijo un familiar a Associated Press. Tenía 78 años.

Su trayectoria inspiró una premiada cinta dirigida por Milos Forman: The people vs. Larry Flynt, coproducida por Oliver Stone en 1996. El actor encargado de interpretar al empresario, Woody Harrelson, recibió una nominación al Oscar como mejor actor a una ceremonia a la que asistió el propio Flynt. Un destino inesperado para el hijo de un campesino de Lakeville, Kentucky, nacido en 1942. A lo largo de su vida, Flynt fue acompañado por pleitos legales que le ganaron admiradores, críticos y enemigos hasta el final de su vida y nunca dejó de ser un activista político a su muy particular estilo. Hace cuatro años ofreció 10 millones de dólares por una cinta que demostrara encuentros sexuales de Donald Trump con prostitutas rusas.