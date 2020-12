Visa y Mastercard prohíben usar sus tarjetas en Pornhub tras denuncias de que publican violaciones y abuso de menores

Ambas empresas financieras tomaron la decisión al conocerse un reporte del columnista de opinión Nicholas Kristof , del periódico The New York Times en el que además se denuncia que el sitio web porno, considerado como el más grande del mundo y propiedad del conglomerado de pornografía MindGeek, publica pornografía vengativa y videos filmados sin el consentimiento de los participantes.

Visa dijo que suspendía el uso de sus tarjetas en Pornhub aunque aún no había concluido su investigación.

Las denuncias

El columnista de The New York Times Nicholas Kristof publicó un artículo días atrás que indicaba que Pornhub contiene videos en su plataforma con escenas de violaciones, pornovenganzas y videos que no cuentan con el consentimiento quienes participan.