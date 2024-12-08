Por qué Elon Musk no puede acceder a $56,000 millones de compensación que le ofreció Tesla

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

Cuando la jueza de una corte en Delaware Kathaleen McCormick falló por segunda vez contra el paquete de compensación de $56,000 millones que los accionistas de Tesla aprobaron para el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, lo hizo alegando “defectos inexcusables ” en el procedimiento por el cual la junta directiva lo había aprobado.

Dichas fallas detuvieron, al menos momentáneamente, un histórico paqute de compensación que, de haber sido aprobado, habría convertido a Musk, quien es actualmente la persona más rica del mundo, en el ejecutivo mejor pagado de la historia.

Cuales fueron las "defectos inexcusables"

en la aprobación del paquete de compensación de Musk

El fallo de McCormick de esta semana reafirma su decisión de enero rechazando el multimillonario paquete de compensación de Musk aprobado por los accionistas de Tesla en 2018.

En esa oportunidad la jueza declaró que los miembros de la junta directiva no habían tenido independencia en las negociaciones en las que se acordó el paquete y habían sido indebidamente influidos por Musk durante dichas negociaciones.

El fallo fue la conclusión de una demanda de nulidad contra el paquete presentada en 2018 por el accionista de Tesla, Richard Tornetta, quien alegaba que la junta directiva de Tesla incumplió sus deberes fiduciarios al aprobar el paquete de compensación de Musk.

Después del fallo de enero, los accionistas de Tesla ratificaron el junio el paquete de compensación con más del 70% de los votos.

Según los abogados de Trump, la ratificación de junio ocurrió aún cuando los accionistas conocían los defectos de la negociación que acordó el paquete, y que el segundo voto en sí mismo compensaba las fallas de las negociaciones.

Por qué la jueza decidió por segunda vez en contra del paquete de compensación de Musk

McCormick no estuvo de acuerdo con los alegatos de los abogados de Musk.

Para la jueza, aún habiéndose hecho con pleno conocimiento de los problemas que viciaron las negociaciones en las que se acordó en el paquete, la segunda votación no hace desaparecer esos problemas.

"Una votación de los accionistas por sí sola no puede ratificar una transacción de contraloría conflictiva", escribió McCormick en referencia al conflicto de intereses que había encontrado inicialmente en la influencia que el mismo Musk tuvo sobre las negociaciones.

De hecho, en su fallo de enero, McCormick cuestionó el poder que Musk tenía sobre la junta directiva, diciendo que sus estrechos vínculos con sus miembros viciaba el proceso que llevó al acuerdo del paquete de compensación.

"El conjunto de características de la relación de Musk con Tesla y sus directores le dieron una enorme influencia sobre la compañía", escribió McCormick en su opinión.

"Musk fue el 'director ejecutivo superestrella' paradigmático, que ocupó algunos de los puestos corporativos más influyentes (director ejecutivo, presidente y fundador), disfrutó de estrechos vínculos con los directores encargados de negociar en nombre de Tesla y dominó el proceso que llevó a la aprobación de su plan de compensación por parte de la junta", dijo McCormick.

En una publicación en X, también propiedad de Musk, Tesla dijo que apelará la decisión. "Una jueza de Delaware acaba de anular la decisión de una supermayoría de accionistas que posee Tesla y que votó dos veces para pagarle lo que vale", dijo la compañía en referencia a la compensación a Musk.



