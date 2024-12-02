Jueza bloquea otra vez el paquete salarial por $56,000 millones que Elon Musk quiere de Tesla

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

El paquete, conformado por acciones subvencionadas, ya fue rechazado por la misma jueza en enero tras ser impugnado por un accionista, al considerar que Musk y la junta directiva "tenían la responsabilidad de demostrar que el plan de compensación era justo, y no cumplieron" con ello.

Al igual que entonces, la jueza Kathaleen St. J. McCormick se reafirmó este lunes en creer que la junta directiva estaba siendo influida en exceso por el empresario multimillonario cuando adoptó el plan en 2018 y que le otorgaron una compensación excesiva porque estaban atados de pies y manos por conflictos de intereses.

McCormick concluyó en enero que Musk acordó este paquete de pago histórico en negociaciones simuladas con directores que no eran realmente independientes.

El paquete tenía inicialmente un valor máximo potencial de aproximadamente $56,000 millones, pero esa suma ha fluctuado a lo largo de los años en función del precio de las acciones de Tesla. Al precio de cierre de este lunes, ascendía ya a %101,500 millones.

Según el medio Bloomberg, este fallo anula el acuerdo salarial más alto de la historia para un ejecutivo corporativo estadounidense y que podría suponer una gran parte de la riqueza de Musk. Sin embargo, incluso sin el pago, sigue siendo la persona más rica del mundo.

Musk aún puede apelar el bloqueo a su millonario paquete salarial

Aunque ahora tiene 30 días para decidir si apela este fallo y es revisado por la Corte Suprema estatal, los abogados del accionista litigante se mostraron optimistas.

"Esperamos que la decisión bien razonada de la jueza ponga fin a este asunto para los accionistas de Tesla", declararon.

Los abogados del accionista de Tesla afirmaron que su trabajo permitió devolver acciones a Tesla que, de otro modo, habrían ido a parar a Musk y diluido las acciones en poder de otros inversores de Tesla.

Valoran ese beneficio en $51,400 millones de dólares, con base a la diferencia entre el precio de las acciones en el momento de la sentencia de enero de McCormick y el precio de ejercicio de unos 304 millones de opciones sobre acciones otorgadas a Musk.

En junio, cuando la asamblea anual de accionistas de Tesla votó a favor del paquete salarial, algunos reconocieron que, de no recibir luz verde, la relación de Musk con Tesla podría cambiar en detrimento para el fabricante.

"Si en Tesla queremos retener la atención de Elon y motivarlo a seguir dedicando su tiempo, energía, ambición y visión para ofrecer resultados comparables en el futuro, debemos mantener nuestro acuerdo", dijo la presidenta de la Junta Directiva de Tesla, Robyn Denholm, en un comunicado dirigido a loas accionistas que finalmente lo aprobaron.

Este lunes, la jueza también rechazó una solicitud de honorarios igualmente sin precedentes por parte de los abogados demandantes, quienes argumentaron que tenían derecho a honorarios legales en forma de acciones de Tesla valoradas en más de $5,000 millones. El juez redujo dichos honorarios a $345 millones.

El fallo se produce justo después de que la riqueza de Musk alcanzara un máximo histórico (superando el récord anterior de $340,400 millones alcanzado en noviembre de 2021) gracias a un repunte de las acciones de Tesla tras las elecciones presidenciales y una nueva ronda de financiación para su s tartup de inteligencia artificial.

Musk pasó gran parte de octubre haciendo campaña por Donald Trump e incluso participó en un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York.

El presidente electo nominó recientemente a Musk para codirigir un esfuerzo de reducción de costos que la nueva administración llama "DOGE", o "Departamento de Eficiencia Gubernamental". Según expertos, este cargo podría suponer un claro conflicto de intereses respecto a la actividad empresarial de Musk y sus contratos vigentes con el gobierno.

