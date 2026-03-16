Huelgas ¿Por qué están en huelga los trabajadores de una planta de JBS en Colorado? Este es el motivo del paro en Greeley Unos 3,800 trabajadores de una de las plantas de empaquetado de carne más grandes de Estados Unidos se declararon en huelga este lunes en Colorado

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Unos 3,800 trabajadores de una de las plantas de empaquetado de carne más grandes de Estados Unidos se declararon en huelga este lunes en Colorado, en lo que, según representantes sindicales, es el primer paro en un matadero de res de Estados Unidos desde la década de 1980.

La huelga en la planta de Swift Beef Co. en Greeley comenzó la mañana de este lunes 16 de marzo de 2026, informó Claire Poundstone, una abogada que representa al sindicato United Food and Commercial Workers Local 7. Poundstone indicó que esperaba que los trabajadores permanecieran allí plantados hasta la noche.

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“Estaremos aquí todo el día”, afirmó.

¿Por qué hay huelga en planta de JBS?

La huelga se produce tras acusaciones de dirigentes sindicales de que el propietario, JBS USA, tomó represalias contra los trabajadores y cometió otras prácticas laborales desleales durante las negociaciones del contrato. El contrato anterior venció a la medianoche del domingo.

La huelga ocurre en un momento en que la población de ganado bovino de Estados Unidos está en su nivel más bajo en 75 años, con un inventario al 1 de enero de 86.2 millones de animales, un 1% menos que el año anterior. Los precios de la carne de res han incrementado la ansiedad económica en Estados Unidos, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido a un acuerdo comercial con Argentina en un intento por bajar los precios de los alimentos, incluida la carne de res.

También se produce después del cierre en enero de una planta empacadora de carne en Lexington, Nebraska, que se esperaba que repercutiera en la economía y la comunidad locales.

¿De qué acusan a JBS USA en la planta Greeley de Colorado?

En la planta de Greeley, la empresa intentó intimidar a los trabajadores para que abandonaran el sindicato en reuniones individuales, señaló el asesor jurídico general del sindicato, Matt Shechter.

Cordova dijo que el 99% de los trabajadores votó para autorizar la huelga. No se llevaron a cabo negociaciones formales durante el fin de semana después de que la empresa rechazara una solicitud del sindicato para negociar el sábado, explicó Shechter.

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JBS USA había dicho en un comunicado que cualquier empleado que no quisiera ir a la huelga tendría trabajo y recibiría pago. La empresa indicó que operaría dos turnos en la planta este lunes y que trasladaría temporalmente la producción, según fuera necesario, a otras instalaciones de JBS.

El comunicado señaló que la empresa opera en pleno cumplimiento de las leyes laborales y de empleo federales y estatales.

“La meta es minimizar el impacto para nuestros clientes, nuestros socios y el mercado en general mientras trabajamos para lograr una resolución justa en Greeley”, expresó la empresa.

Es la primera huelga en un matadero de Estados Unidos desde que los trabajadores abandonaron sus puestos en una planta de Hormel en Minnesota en 1985, dijo Cordova. Esa huelga duró más de un año e incluyó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, según la Sociedad Histórica de Minnesota.

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