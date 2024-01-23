Cambiar Ciudad
Estafa y Fraude

Pastor es acusado de robar $3 millones en criptomonedas: dice que pudo haber "escuchado mal a Dios"

"El señor Regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y les vendió promesas extravagantes de riqueza cuando les vendió criptodivisas esencialmente sin valor", dijeron las autoridades.

Video La condena que puede enfrentar Bankman-Fried tras ser declarado culpable de fraude: La Voz de la Mañana

Eligio ‘Eli’ Regalado, un pastor de una comunidad cristiana en Denver y su esposa Kaitlyn crearon y vendieron una criptomoneda, conocida como "INDXcoin" siguiendo las instrucciones "que Dios le dio en un sueño". Ahora las autoridades acusan a la pareja de fraude al recaudar más de tres millones de dólares.

La comisionada de Valores de Colorado, Tung Chan, presentó cargos de fraude civil contra los Regalado y las empresas INDXcoin, LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC y otros por “supuestas violaciones de las disposiciones antifraude, de concesión de licencias y de registro de la Ley de Valores de Colorado”, informó la dependencia en un comunicado el 18 de enero.

¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Cómo evitar caer en una?

Según la demanda presentada por la oficina del fiscal general de Colorado, los investigadores de la División de Valores de Colorado descubrieron que, desde junio de 2022 hasta abril de 2023, “INDXcoin recaudó casi 3.2 millones de dólares de más de 300 individuos”.

En la denuncia se menciona que Eli Regalado se dirigió a comunidades cristianas de Denver y afirmó que “Dios le dijo directamente que los inversores se harían ricos si ponían dinero en INDXcoin”.

Mantuvieron oculto el cadáver de un familiar durante seis años para cobrar su pensión de jubilación

De acuerdo con las autoridades, los Regalado no tenían experiencia en criptomonedas, lo que quedó claro cuando un informe de un auditor externo describió su código INDXcoin como “inseguro y plagado de graves problemas técnicos”.

A pesar de ese informe, los Regalados supuestamente continuaron promocionando INDXcoin como una inversión de bajo riesgo y altos beneficios, pero en realidad INDXcoin no tenía liquidez y prácticamente carecía de valor.

“Los inversores perdieron millones y los demandados disiparon los fondos de los inversores para mantener su lujoso estilo de vida”, dice el comunicado.

Una “alerta de fraude” que llega a tu celular es (de hecho) el principal método para estafarte

"El señor Regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y les vendió promesas extravagantes de riqueza cuando les vendió criptodivisas esencialmente sin valor", dijo Chan.

La demanda, presentada ante la corte de distrito de Denver solicita medidas cautelares y preliminares, daños y perjuicios para los inversores y que se constituya un fideicomiso constructivo sobre los bienes de los demandados.

¿Qué dice el pastor en su defensa?

Tras darse a conocer la acusación de fraude, el pastor publicó un video en la página web de su empresa de criptomonedas INDXcoin, asegurando que no era él quien hablaba, sino "que Dios hablaría a través de él para explicar la situación".

En su mensaje, Regalado confirmó que él y su esposa ganaron 1.3 millones de dólares con la venta de la criptomoneda, de los cuales gastaron "unos cientos de miles de dólares" en "una remodelación de la casa que el Señor nos dijo que hiciéramos".

El hombre también confirmó que carecía de experiencia en el sector de las criptomonedas y que, en uno de sus diálogos con Dios, él le externó su preocupación por no saber llevar el negocio.

Sus ahorros por $160,000 se esfumaron con un fraude: que no te suceda a ti

"Le dije: ‘Señor, no quiero hacer esto. No sé cómo hacerlo. No tengo experiencia en esta industria. No sé lo que estoy haciendo. No quiero quedar atrapado en algo’".

El pastor también explicó que desde noviembre del año pasado los inversores que compraron INDXcoin no pudieron convertir posteriormente la criptomoneda en efectivo debido a fallos técnicos, según Regalado.

Video Miles de familias se arruinaron y ahora denuncian a la pirámide de inversiones que les prometió grandes y rápidas ganancias
