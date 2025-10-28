La niña de 13 años que mordió al hombre que la intentaba secuestrar y logró escapar

Video Mujer pide ayuda a gritos mientras es arrastrada por un hombre durante aparente intento de secuestro

Una niña de 13 años logró escapar de un intento de secuestro en Galveston, Texas, tras morder al hombre que la atacó mientras caminaba hacia la escuela.

El incidente ocurrió la mañana del lunes en el camino que la menor frecuentemente camina de su apartamento a la escuela, informó el Departamento de Policía de Galveston en una publicación en Facebook.

De acuerdo con las autoridades, la menor se dirigía a clases en la Central Middle School cuando escuchó pasos detrás de ella. Instantes después, un hombre la sujetó por la espalda e intentó retenerla.

La niña relató a las autoridades que forcejeó con el hombre y, en medio del ataque, logró morder al agresor en dos ocasiones, lo que le permitió liberarse y correr directamente hasta la escuela.

De acuerdo con la policía, la víctima no presentó lesiones físicas pese al intento de secuestro.

Las autoridades recorrieron el vecindario y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad de un negocio cercano al lugar del incidente. En los videos se observa a la niña caminando por el área y, momentos después, a un hombre siguiendo la misma ruta.

La policía de Galveston solicita la ayuda del público para identificar al sospechoso. <br>Cualquier persona con información que pueda ser útil se solicita ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Galveston en 409-765-3777. Imagen Galveston Police Department

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco o hispano que vestía una camiseta negra de manga corta, pantalones de mezclilla azules y lo que parecía ser un pasamontaña. Hasta la noche del martes, las autoridades no han realizado arrestos y continúan con la investigación para identificarlo.

La policía emitió además una alerta para los hospitales solicitando que notifiquen si alguna persona acude a recibir atención por heridas compatibles con mordeduras recientes. Este detalle podría ser clave para ubicar al agresor.

