Cambiar Ciudad
Secuestro

La niña de 13 años que mordió al hombre que la intentaba secuestrar y logró escapar

Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos y continúan con la investigación para identificar al agresor.

Univision picture
Por:Univision
Video Mujer pide ayuda a gritos mientras es arrastrada por un hombre durante aparente intento de secuestro

Una niña de 13 años logró escapar de un intento de secuestro en Galveston, Texas, tras morder al hombre que la atacó mientras caminaba hacia la escuela.

El incidente ocurrió la mañana del lunes en el camino que la menor frecuentemente camina de su apartamento a la escuela, informó el Departamento de Policía de Galveston en una publicación en Facebook.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, la menor se dirigía a clases en la Central Middle School cuando escuchó pasos detrás de ella. Instantes después, un hombre la sujetó por la espalda e intentó retenerla.

Más sobre Secuestro

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco
3 mins

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco

Estados Unidos
Captan en cámara el secuestro de un niño de 7 años fuera de la casa de su padre
0:56

Captan en cámara el secuestro de un niño de 7 años fuera de la casa de su padre

Estados Unidos
Operación Ojo de Dragón: agentes federales localizan a 60 menores desaparecidos en Florida
2 mins

Operación Ojo de Dragón: agentes federales localizan a 60 menores desaparecidos en Florida

Estados Unidos
Tres hermanas pequeñas fueron a visitar a su padre y las encontraron muertas días después: el hombre es el principal sospechoso
4 mins

Tres hermanas pequeñas fueron a visitar a su padre y las encontraron muertas días después: el hombre es el principal sospechoso

Estados Unidos
Cronología: Un hombre asegura haber estado en cautiverio durante 20 años y acusa a su madrastra
2:03

Cronología: Un hombre asegura haber estado en cautiverio durante 20 años y acusa a su madrastra

Estados Unidos
Rescatan a un hombre secuestrado por su madrastra durante más de 20 años
1:20

Rescatan a un hombre secuestrado por su madrastra durante más de 20 años

Estados Unidos
Líder de secta polígama es condenado a 50 años de cárcel por organizar violación de menores
6 mins

Líder de secta polígama es condenado a 50 años de cárcel por organizar violación de menores

Estados Unidos
Arrestan a un sospechoso del secuestro de la guatemalteca embarazada desaparecida en Washington
0:38

Arrestan a un sospechoso del secuestro de la guatemalteca embarazada desaparecida en Washington

Estados Unidos
Davy y Natalie Lloyd, la joven pareja estadounidense que fue secuestrada y asesinada a tiros por una pandilla en Haití
4 mins

Davy y Natalie Lloyd, la joven pareja estadounidense que fue secuestrada y asesinada a tiros por una pandilla en Haití

Estados Unidos
Secuestró y enterró viva a su esposa, ahora pasará el resto de su vida en la cárcel
2 mins

Secuestró y enterró viva a su esposa, ahora pasará el resto de su vida en la cárcel

Estados Unidos

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La niña relató a las autoridades que forcejeó con el hombre y, en medio del ataque, logró morder al agresor en dos ocasiones, lo que le permitió liberarse y correr directamente hasta la escuela.

De acuerdo con la policía, la víctima no presentó lesiones físicas pese al intento de secuestro.

Las autoridades recorrieron el vecindario y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad de un negocio cercano al lugar del incidente. En los videos se observa a la niña caminando por el área y, momentos después, a un hombre siguiendo la misma ruta.

La policía de Galveston solicita la ayuda del público para identificar al sospechoso. <br>Cualquier persona con información que pueda ser útil se solicita ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Galveston en 409-765-3777.
La policía de Galveston solicita la ayuda del público para identificar al sospechoso. <br>Cualquier persona con información que pueda ser útil se solicita ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Galveston en 409-765-3777.
Imagen Galveston Police Department

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco o hispano que vestía una camiseta negra de manga corta, pantalones de mezclilla azules y lo que parecía ser un pasamontaña. Hasta la noche del martes, las autoridades no han realizado arrestos y continúan con la investigación para identificarlo.

La policía emitió además una alerta para los hospitales solicitando que notifiquen si alguna persona acude a recibir atención por heridas compatibles con mordeduras recientes. Este detalle podría ser clave para ubicar al agresor.

Mira también:

Video El momento en que un hombre intenta secuestrar a una niña en un centro comercial
Relacionados:
SecuestroEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX