Davy y Natalie Lloyd, la joven pareja estadounidense que fue secuestrada y asesinada a tiros por una pandilla en Haití

Video “Tuvieron un profundo amor por Haití”: habla familia de la pareja estadounidense asesinada en Puerto Príncipe

Una pareja de misioneros estadounidenses fue secuestrada y luego asesinada a tiros por miembros de una banda criminal en la capital de Haití cuando salían de una actividad de un grupo de jóvenes celebrada en una iglesia local, confirmaron familiares de los fallecidos.

Las víctimas eran un matrimonio, Davy y Natalie Lloyd, según una publicación en Facebook del padre de joven, el representante del estado de Missouri, Ben Baker.

Una tercera persona también murió durante el ataque del jueves por la noche en la comunidad de Lizon, en el norte de Puerto Príncipe, pero su identidad no trascendió de manera inmediata.

"Mi corazón está roto en mil pedazos", escribió Baker en Facebook el jueves. “Nunca había sentido este tipo de dolor. La mayoría de ustedes saben que mi hija y mi yerno, Davy y Natalie Lloyd, son misioneros de tiempo completo en Haití. Esta tarde fueron atacados por bandas y ambos fueron asesinados. Fueron juntos al cielo”.

Los asesinatos ocurrieron mientras la capital se desmorona bajo el implacable asalto de pandillas violentas, que controlan el 80% de Puerto Príncipe, mientras las autoridades esperan la llegada de una fuerza policial de Kenia como parte de un despliegue respaldado por la ONU destinado a sofocar la violencia de las pandillas en el atribulado país caribeño.

Quiénes eran Davy y Natalie Lloyd

La pareja trabajaba para Missions in Haiti Inc. La organización de Claremore, Oklahoma, fue fundada por David y Alicia Lloyd, los padres de Davy Lloyd.

Según la página de Facebook de Natalie Lloyd, la pareja se casó el 18 de junio de 2022 y ella comenzó a trabajar con la organización misionera en agosto de 2022. Con frecuencia publicaba fotos de niños haitianos en su página.

La misión dirige una escuela en Lizon para más de 240 estudiantes, que abrió en septiembre de 2008, según su sitio web.

Un boletín de mayo de 2023 publicado en el sitio web de la misión decía que Natalie “ha estado ayudando con los niños en House of Compassion y ayudando en nuestra escuela ACE. Davy ha estado trabajando en muchos proyectos muy necesarios en nuestro complejo”, incluida la construcción de un cuarto de lavado y la reparación de baños.

En el sitio web de Misiones para Haití, los fundadores escribieron que la organización se fundó en 2000. Dijo que su objetivo era ayudar con “la mayor necesidad del país: sus niños”.

"Aunque toda la nación está sumida en la pobreza, los niños son los que más sufren. Miles están desnutridos, sin educación y encaminados a una vida sin esperanza separados de Cristo", decía el sitio web.

Qué les pasó a Davy y Natalie Lloyd, los misioneros estadounidenses asesinados en Haití

Según una publicación en la páginade Facebook de Misiones para Haití, Davy y Natalie, junto con los niños, salían de una iglesia cuando “fueron emboscados por una pandilla de tres camiones llenos de hombres”.

Davy Lloyd fue llevado a una casa, donde lo ataron y golpearon. Más tarde, la publicación decía que Davy, Natalie y una tercera persona, que figura únicamente como Jude, estaban en la casa cuando comenzó el tiroteo. Dijo que los pandilleros “dispararon a todas las ventanas de la casa y continuaron disparando".

Tres horas más tarde, otra publicación de Misiones en Haití decía: “Davy, Natalie y Jude fueron asesinados a tiros por la pandilla. (...) Todos estamos devastados”.

Quiénes fueron responsables de la muerte de

los misioneros estadounidenses

Davy y Natalie Lloyd

No quedó claro de inmediato qué pandilla o pandillas fueron responsables de los tiroteos fatales.

Sin embargo, un líder de una pandilla llamado Chyen Mechan, que significa “perro malo” en criollo haitiano, controla el área donde ocurrió el tiroteo. Su verdadero nombre es Claudy Célestin y es un funcionario despedido del Ministerio del Interior de Haití.

El líder de otra pandilla conocida como General Jeff también controla el territorio cercano al barrio donde mataron a la pareja. Ambas pandillas forman parte de una coalición conocida como Viv Ansanm, que significa "Vivir Juntos".

La coalición es responsable de lanzar ataques a gran escala contra infraestructura gubernamental clave a partir del 29 de febrero. Hombres armados atacaron comisarías de policía, abrieron fuego contra el principal aeropuerto internacional que permaneció cerrado durante casi tres meses antes de abrir a principios de esta semana y asaltaron las dos prisiones más grandes de Haití. , liberando a más de 4.000 reclusos.

También se culpa a las pandillas de matar o herir a más de 2.500 personas en todo Haití de enero a marzo, un aumento del 50% en comparación con el mismo período del año pasado, según las Naciones Unidas.

Los secuestros también son rampantes, y sus objetivos incluyen a misioneros estadounidenses.

En octubre de 2021, pandilleros secuestraron a 17 misioneros, la mayoría ciudadanos estadounidenses. Muchos miembros del grupo, entre los que se encontraban cinco niños, estuvieron cautivos durante más de dos meses antes de escapar.

Luego, en julio de 2023, pandillas secuestraron a una enfermera estadounidense y a su hija en el campus de una escuela dirigida por cristianos cerca de Puerto Príncipe. Fueron liberados casi dos semanas después.