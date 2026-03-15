América Latina Narco, futbol y un fiscal: ¿Quién es Sebastián Marset, el narco uruguayo extraditado a EEUU? A sus 34 años, el criminal de origen uruguayo era señalado como uno de los hombres más buscados del Cono Sur y líder de una red internacional de tráfico de cocaína.

Video Quién es Sebastián Marset, el presunto narco que agradeció a la policía haberle ayudado a fugarse

El nombre de Sebastián Marset volvió a ocupar titulares en América Latina tras su captura en Bolivia y su posterior extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. A sus 34 años, el criminal de origen uruguayo era señalado como uno de los hombres más buscados del Cono Sur y líder de una red internacional de tráfico de cocaína.

Su historia mezcla narcotráfico, escándalos políticos, vínculos con el fútbol y el asesinato de un fiscal.

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De Montevideo al crimen transnacional

Sebastián Marset nació el 10 de abril de 1991 en Montevideo, Uruguay. Sus primeros antecedentes vinculados al narcotráfico se remontan a comienzos de la década de 2010. En 2013 fue detenido por tráfico de drogas y pasó varios años en prisión.

Según investigadores, luego de ser liberado en 2018, comenzó a construir una red criminal que más tarde se conoció como el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización dedicada principalmente al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa.

En varios países, Marset era ubicado como coordinador de cargamentos que viajaban desde Sudamérica hacia Bélgica, Países Bajos o Alemania, utilizando rutas fluviales y portuarias.

Las investigaciones también lo vinculan con algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Entre ellas figuran el grupo brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC) y la mafia italiana, con las que habría tejido alianzas para mover droga y lavar dinero.

Además, su red operó durante años en varios países, especialmente Paraguay y Bolivia, considerados puntos estratégicos para la producción o tránsito de cocaína.

El fiscal asesinado y una investigación internacional

El nombre de Marset también apareció vinculado a uno de los casos más impactantes del crimen organizado en la región: el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Pecci fue ejecutado en 2022 en una playa de Colombia mientras estaba de luna de miel. Su caso generó polémica debido a que el fiscal investigaba redes de narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay, entre ellas estructuras relacionadas con Marset.

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Marcelo Pecci encabezó una investigación conocida como “A Ultranza Py”, considerada la mayor ofensiva contra el narcotráfico en la historia de Paraguay; puso en la mira a Sebastián Marset.

En el marco de esa operación, las autoridades lo señalaron como responsable del tráfico de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos, además de un cargamento de casi 11 toneladas de droga oculta dentro de un envío de cuero en el puerto de Amberes, en Bélgica.

La investigación provocó la detención del empresario Miguel Ángel Insfrán, su hermano José, un político y pastor local y otros integrantes de la organización.

Aunque el nombre de Marset ha sido mencionado en reiteradas ocasiones como posible responsable intelectual de ese crimen, hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra por ese caso.

Sus vínculos con el futbol

Uno de los aspectos más llamativos de su historia es su relación con el fútbol. Durante el tiempo en que permaneció prófugo, Sebastián Marset llegó a comprar un equipo de fútbol en Bolivia e incluso apareció como jugador en algunos partidos transmitidos por televisión.

Para los investigadores, el deporte y otras actividades empresariales habrían sido utilizados como fachada para el lavado de dinero procedente del narcotráfico.

De acuerdo con reportes periodísticos, el sujeto pagó 10,000 dólares por la camiseta número 10 del Deportivo Capitá, un equipo de la B paraguaya. Asimismo, se señaló que el grupo del narcotráfico habría invertido sumas importantes de dinero en el club e incluso le habría regalado dos yates, una quinta y una casa al entrenador.

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Fuga y captura de Marset

En 2021, fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Sin embargo, abandonó el país poco después tras recibir un pasaporte uruguayo, lo que provocó un escándalo político en Uruguay y la renuncia de varios funcionarios.

Durante años logró evadir a la policía internacional moviéndose entre Paraguay, Bolivia y Emiratos Árabes.

Finalmente, Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un proceso federal en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde se le acusa por liderar una red para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa.