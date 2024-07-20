El indignante caso de Sandra Hemme, la mujer que pasó 43 años en prisión por un crimen que no cometió

Video Esta hispana pasó 13 años en una cárcel de México siendo inocente: “No merecía pasar por tantas cosas feas”

Tras pasar 43 años en la cárcel, Sandra Hemme salió de prisión este viernes luego de que fuera probada su inocencia en un crimen ocurrido en 1980.

Hemme, de 64 años, salió de una prisión en Chillicothe, Missouri, habiendo sido la mujer que más tiempo estuvo encarcelada injustamente en Estados Unidos, según su equipo legal en el Innocence Project, organización que desde 1992 revisa casos utilizando ADN y otros avances científicos para demostrar condenas injustas.

PUBLICIDAD

El juez dictaminó originalmente el 14 de junio que los abogados de Hemme habían establecido “pruebas claras y convincentes” de “inocencia real” y anuló su condena. Pero el fiscal general republicano Andrew Bailey luchó contra su liberación en los tribunales.

A pesar de los intentos del fiscal de Missouri en el último mes de mantenerla tras las rejas, un juez amenazó con declarar a la oficina del fiscal general en desacato si continuaban luchando contra su liberación.

Tras 43 años en la cárcel, Sandra Hemme se reúne con su familia

Sandra Hemme sale de prisión después de 43 años. Es la mujer que lleva más tiempo encarcelada injustamente en Estados Unidos, informa <a href="http://www.innocenceproject.org" target="_blank">Innocence Project</a>, la organización fundada en 1992 que se encarga de revisar casos utilizando el ADN y otros avances científicos para demostrar condenas injustas. Hemme ha sido representada por la abogada principal del Innocence Project, Jane Pucher, y el abogado, Andrew Lee. También por el profesor de Derecho de la UMKC, Sean O’Brien. <br> <br> <br> <br> Imagen Equipo legal de Hemme - <a href="http://www.innocenceproject.org" target="_blank">Innocence Project</a>



Hemme se reunió con su familia en un parque cercano a la penitenciaría, donde abrazó a su hermana, hija y nieta.

"Eras solo un bebé cuando tu mamá me envió una foto tuya... Cuando eras pequeña, te parecías a mi mamá y todavía te pareces a ella", dijo a su nieta, quien se rió y le respondió que eso se lo decían con frecuencia.

Hemme se negó a hablar con los periodistas después de ser liberada.

La presión del fiscal para mantener a Sandra Hemme encarcelada

El abogado de Hemme, Sean O’Brien, declaró tras la liberación: "Fue demasiado fácil condenar a una persona inocente y mucho más difícil de lo que debería haber sido, sacarla incluso hasta el punto de que se ignoraron las órdenes judiciales. No debería ser tan difícil liberar a una persona inocente".

Durante una audiencia judicial el viernes, el juez Ryan Horsman dijo que si Hemme no era liberada en cuestión de horas, el propio Bailey tendría que comparecer ante el tribunal el martes por la mañana, además de la amenaza de declararlos en desacato.

PUBLICIDAD

El magistrado también reprendió a la oficina de Bailey por llamar al director y decirle a los funcionarios de la prisión que no liberaran a Hemme después de que él ordenó que fuera liberada. "Les sugeriría que nunca hagan eso", dijo Horsman, y agregó: "Llamar a alguien y decirle que ignore una orden judicial está mal".

Durante el último mes, un juez de circuito, un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema de Missouri acordaron que Hemme debería ser liberada, pero ella todavía estaba tras las rejas, lo que dejó perplejos a sus abogados y expertos legales.

“Nunca lo he visto”, dijo Michael Wolff, exjuez de la Corte Suprema de Missouri y profesor y decano emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Saint Louis. “Una vez que los tribunales han hablado, se los debe obedecer”.

El crimen de Patricia Jeschke en 1980 por el que condenaron a Sandra Hemme

En noviembre de 1980, la Policía de Missouri buscó al sospechoso o sospechosa del asesinato horrendo de Patricia Jeschke, una mujer de 43 años que fue hallada muerta en su casa en St. Joseph, Missouri.

Jeschke tenía una laceración en la cabeza y una cuerda en el cuello, sus manos atadas en la espalda y sin ropa. Se determinó que fue abusada sexualmente antes del crimen.

En ese momento, entrevistaron a Sandra Hemme, una paciente psiquiátrica de 20 años. Pero Hemme estaba tan medicada durante las conversaciones con las autoridades que no podía mantener la cabeza erguida y necesitaba estar atada a una silla, según su defensa.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Hemme contradecían la información que la policía encontró en la escena del crimen de Jeschke. Sin embargo, Hemme finalmente terminó diciendo a los policías que ella mató a la mujer.

El Innocence Project detalla que ningún testigo relacionó a Hemme con el asesinato, la víctima o la escena del crimen. Hemme tampoco tenía ningún motivo para dañar a Jeschke, y tampoco existían pruebas de que se conocieran. Tampoco había ninguna prueba física o forense que vinculara a Hemme con el asesinato.

Un policía fue hallado usando la tarjeta de la mujer asesinada

La única prueba que alguna vez conectó a Hemme con el crimen fueron sus propias confesiones falsas y poco fiables porque estaba bajo tratamiento psiquiátrico y se le administraban "a la fuerza medicamentos literalmente diseñados para dominar su voluntad", indicó la organización.

Innocence Project detalla que el Departamento de Policía de St. Joseph, además, ocultó pruebas que implicaban a un compañero policía, Michael Holman, que fue descubierto usando la tarjeta de crédito de la víctima el día después del asesinato. Su camioneta fue vista estacionada cerca de la casa de la víctima en el momento en que fue asesinada y fue atrapado escondiendo los aretes de la mujer en su casa.

En el fallo de junio que revocó la condena, el Tribunal determinó que Hemme demostró su inocencia real, señalando que “la única prueba que la vinculaba con el crimen era la de sus propias declaraciones inconsistentes y refutadas, declaraciones que fueron tomadas mientras estaba en crisis psiquiátrica y con dolor físico”.

PUBLICIDAD

La evidencia que implicaba al oficial de policía Michael Holman era muy significativa. El hombre murió en 2015, y la Fiscalía no fue informada sobre los resultados del FBI que podrían haber absuelto a Hemme, por lo que nunca se reveló antes de sus juicios, determinó el juez.

La lucha que queda por delante para Sandra Hemme, la mujer inocente en una cárcel de Missouri

El juez dijo que Hemme fue “la víctima de una injusticia manifiesta”.

Aunque Hemme, que ahora tiene 64 años, ha pasado la mayor parte de su vida encarcelada injustamente, nunca ha perdido la esperanza de que algún día su nombre quede limpio.

O'Brien dijo que Hemme iba directamente a estar al lado de su padre, quien fue hospitalizado por insuficiencia renal y recientemente fue trasladado a cuidados paliativos. "Esto ha tardado mucho en llegar", dijo sobre su liberación.

O'Brien dijo anteriormente que los retrasos habían causado a su familia "daños irreparables y angustia emocional". Todavía quedan luchas por delante.

“Va a necesitar ayuda”, dijo, señalando que no será elegible para la seguridad social porque ha estado encarcelada durante tanto tiempo.