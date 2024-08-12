Robó $1.5 millones en alitas de pollo y ahora enfrenta una condena de nueve años de cárcel en Chicago

Video Negocios pueden recibir hasta $20,000 en ayudas en Los Ángeles: estos son los requisitos

Una mujer de Chicago fue condenada a nueve años de cárcel tras declararse culpable de robar alitas de pollo durante varios años por un valor total de $1.5 millones, en el más reciente caso de fraude con fondos para paliar el golpe de la pandemia hecho público en Estados Unidos.

Se trata de la exdirectora de servicios de alimentación del Distrito Escolar Harvey 152, Vera Liddell, quien ordenó y robó el popular alimento durante la pandemia de covid-19 y tiempo después.

Según un reportaje del canal de televisión local WGN, las alitas estaban destinadas a los niños que recibían educación a distancia pero seguían dependiendo de las comidas provistas por las escuelas. Entre julio de 2020 y febrero de 2022, Liddell, de 68 años, ordenó más de 11,000 cajas de alitas al proveedor de alimentos del distrito escolar, Gordon Food Services, las cuales recogía ella misma en una furgoneta de carga perteneciente al distrito escolar de Chicago.

De acuerdo con el expediente del caso, los empleados del proveedor conocían a Liddell "debido a la enorme cantidad de alitas de pollo que compraba". Su caso ha sido calificado como un "fraude masivo".

Según WGN, el robo se descubrió durante una auditoría de rutina cuando los contadores se percataron de que los costos anuales del servicio de alimentación del distrito habían excedido el presupuesto anual en $300,000 dólares cuando el año escolar iba solamente por la mitad.

Los fiscales indicaron que la auditoría "descubrió facturas individuales firmadas por Liddell por cantidades masivas de alitas de pollo, un artículo que nunca se sirvió a los estudiantes porque contiene huesos", agregó el canal.

En enero de 2023, Liddell fue acusada por los fiscales de robo y de dirigir una empresa delictiva.

