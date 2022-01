Muere Sidney Poitier, primer negro en ganar un Oscar al mejor actor e icónico defensor de los derechos civiles

En un momento de tensión racial en Estados Unidos, en las décadas de 1950 y 1960, Poitier equilibró el éxito con su activismo. También escogió trabajar en proyectos que abordaban temas como el racismo y los estereotipos, como sus películas de fines de los 60 devenidas en clásicos: 'Adivina quién viene a cenar' (Guess Who's Coming to Dinner) y 'En el calor de la noche' (In the Heat of the Night).