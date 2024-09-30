Muere a los 88 años Kris Kristofferson, actor y cantautor texano que firmó temas antológicos del country y 'rock and roll'

Video Lo que se sabe de los cinco arrestados en conexión con la muerte de Matthew Perry: hay dos médicos vinculados

Kris Kristofferson, un becario Rhodes con un estilo de escritura hábil y un carisma rudo que se convirtió en una superestrella de la música country y un actor de primera línea de Hollywood, murió a los 88 años de edad.

Kristofferson falleció en su casa de Maui, Hawaii, el sábado, dijo la portavoz de la familia Ebie McFarland en un correo electrónico. McFarland dijo que Kristofferson murió en paz, rodeado de su familia pero no dio a conocer la causa.

PUBLICIDAD

Kristofferson fue boxeador de los Golden Gloves, estrella del rugby y jugador de fútbol americano en la universidad; obtuvo una maestría en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra; y pilotó helicópteros en el ejército de EEUU, pero rechazó un nombramiento para enseñar en la Academia Militar de EEUU en West Point para dedicarse a la composición de canciones en Nashville.

Con la esperanza de entrar en la industria, trabajó como conserje a tiempo parcial en el estudio Music Row de Columbia Records en 1966, cuando Bob Dylan grabó temas para el influyente álbum doble 'Blonde on Blonde'.

Kris Kristofferson, autor de temas antológicos del country y el rock and roll

A partir de finales de la década de 1960, el nativo de Brownsville, Texas, escribió himnos de country y rock 'n' roll como 'Sunday Mornin' Comin' Down', 'Help Me Make it Through the Night', 'For the Good Times' y 'Me and Bobby McGee'.

Kristofferson era cantante, pero muchas de sus canciones eran más conocidas por ser interpretadas por otros, ya sea Ray Price cantando 'For the Good Times o Janis Joplin cantando a todo pulmón 'Me and Bobby McGee'.

Kristofferson, que podía recitar de memoria a William Blake, entretejió intrincadas letras de música folk sobre la soledad y el tierno romance en la música country popular. Con su pelo largo, sus pantalones acampanados y sus canciones de contracultura influenciadas por Bob Dylan, representó una nueva generación de compositores de música country junto con colegas como Willie Nelson, John Prine y Tom T. Hall.

PUBLICIDAD

“No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson”, dijo Nelson en una ceremonia de entrega de premios BMI en 2009 para Kristofferson. “Todo lo que escribe es un estándar y todos vamos a tener que vivir con eso”.

Nelson y Kristofferson unirían fuerzas con Johnny Cash y Waylon Jennings para crear el supergrupo country 'The Highwaymen' a partir de mediados de la década de 1980.

A veces, la leyenda de Kristofferson era más grande que la vida real. A Cash le gustaba contar una historia en su mayoría exagerada de cómo Kristofferson aterrizó un helicóptero en su jardin para darle una cinta de 'Sunday Mornin' Comin' Down' con una cerveza en una mano. A lo largo de los años, en entrevistas, Kristofferson dijo con todo respeto hacia Cash que, si bien aterrizó un helicóptero en su casa, el Hombre de Negro ni siquiera estaba, la cinta de la demo era una canción que nadie grabó en realidad y ciertamente no podría volar un helicóptero sosteniendo una cerveza.

En una entrevista de 2006, con The Associated Press, dijo que tal vez no hubiera tenido una carrera sin Cash.

“Estrecharle la mano cuando todavía estaba en el ejército detrás del escenario en el Grand Ole Opry fue el momento en que decidí que volvería”, dijo Kristofferson. “Fue eléctrico. Me tomó bajo su protección antes de grabar cualquiera de mis canciones. Grabó mi primer disco que fue disco del año. Me puso en el escenario la primera vez”.

Una de sus canciones más grabadas, 'Me and Bobby McGee', fue escrita en base a una recomendación del fundador de Monument Records, Fred Foster. Foster tenía un título de canción en su cabeza llamado 'Me and Bobby McKee', llamado así por una secretaria de su edificio. Kristofferson dijo en una entrevista en la revista Performing Songwriter que se inspiró para escribir la letra sobre un hombre y una mujer juntos en la carretera después de ver la película de Federico Fellini, 'La Strada'.

PUBLICIDAD

Joplin, que tenía una relación cercana con Kristofferson, cambió la letra para convertir a Bobby McGee en un hombre y grabó su versión pocos días antes de morir en 1970 por una sobredosis. La grabación se convirtió en un éxito póstumo número uno para Joplin.

Kris Kristofferson cantando en el festival de música de Glastonbury en Somerset, Inglaterra, en junio de 2017. Imagen Grant Pollard/Grant Pollard/Invision/AP



Los éxitos que grabó Kristofferson incluyen 'Watch Closely Now', 'Desperados Waiting for a Train', 'A Song I'd Like to Sing' y 'Jesus was a Capricorn'.

En 1973, se casó con la también compositora Rita Coolidge y juntos tuvieron una exitosa carrera de dúo que les valió dos premios Grammy. Se divorciaron en 1980.

La formación de los Highwaymen, con Nelson, Cash y Jennings, fue otro punto crucial en su carrera como intérprete.

"Creo que era diferente de los otros muchachos en que llegué como fan de todos ellos", dijo Kristofferson a la AP en 2005. "Los respetaba cuando todavía estaba en el ejército. Cuando fui a Nashville, eran como mis grandes héroes porque eran gente que se tomaba la música en serio. No solo que me grabaran, sino que fuera su amigo y trabajara codo con codo con ellos era algo irreal. Era como ver tu cara en el Monte Rushmore”.

El grupo publicó solo tres álbumes entre 1985 y 1995. Jennings murió en 2002 y Cash, un año después. Kristofferson dijo en 2005 que se habló de reformar el grupo con otros artistas, como George Jones o Hank Williams Jr., pero reconoció que no habría sido lo mismo.

Las duras críticas políticas de Kris Kristofferson

Las letras políticas y mordaces de Kristofferson a veces dañaron su popularidad, especialmente a fines de la década de 1980. Su álbum de 1989, 'Third World Warrior', se centró en América Central y en lo que la política estadounidense había forjado allí, pero los críticos y los fanáticos no estaban entusiasmados con las canciones abiertamente políticas.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista de 1995 con la AP, Kristofferson dijo que recordaba a una mujer quejándose de una de las canciones que comenzaba con matar bebés en nombre de la libertad.

“Y dije: ‘Bueno, ¿qué te hizo enojar? ¿El hecho de que lo dijera o el hecho de que lo hiciéramos? Para mí, se enojaron conmigo porque les estaba contando lo que estaba pasando’”.

Como hijo de un general de la Fuerza Aérea, se alistó en el Ejército en la década de 1960 porque era lo que se esperaba de él.

“Estaba en el ROTC en la universidad, y en mi familia simplemente se daba por sentado que me alistaría”, dijo en una entrevista de 2006 con la AP. “En mi entorno y en la generación en la que crecí, el honor y servir a la patria se daban por sentados. Por eso, más adelante, cuando uno empieza a cuestionar algunas de las cosas que se hacen en su nombre, resulta especialmente doloroso”.

Kris Kristofferson y su carrera como actor

Hollywood puede haber salvado su carrera musical. Aun así, consiguió publicidad a través de sus apariciones en cine y televisión, incluso cuando no podía permitirse salir de gira con una banda completa.

El primer papel de Kristofferson fue en 'La última película' de Dennis Hopper, en 1971.

Tenía una afición por los westerns y usaba su voz grave para interpretar a protagonistas atractivos y estoicos. Fue el interés amoroso de Burstyn en 'Alice Doesn’t Live Here Anymore' y una trágica estrella de rock en una relación problemática con Barbara Streisand en 'A Star Is Born', un papel del que se hizo eco Bradley Cooper en la nueva versión de 2018.

PUBLICIDAD

Fue el joven delincuente principal en 'Pat Garrett and Billy the Kid' del director Sam Peckinpah de 1973, un camionero del mismo director en 'Convoy' de 1978 y un sheriff corrupto en 'Lone Star' del director John Sayles de 1996. También protagonizó uno de los mayores fracasos financieros de Hollywood, 'Heaven’s Gate', un western de 1980 que cuyo presupuesto superó a su recaudación en decenas de millones de dólares.

También tuvo una rara aparición en una película de superhéroes, interpretó al mentor del cazador de vampiros de Snipes en 'Blade'.

En una entrevista con AP en 2006, describió cómo consiguió sus primeros trabajos como actor en Los Ángeles.

“Resultó que mi primer trabajo profesional fue en el Troubadour de Los Ángeles, como telonero de Linda Rondstadt”, dijo Kristofferson. “Robert Hilburn (crítico musical del Los Angeles Times) escribió una reseña fantástica y el concierto se prolongó durante una semana”, dijo Kristofferson. “Venía mucha gente del mundo del cine y empecé a recibir ofertas de cine aunque no tenía experiencia. Por supuesto, tampoco tenía experiencia como actor”.

Kristofferson se retiró de la actuación y la grabación en 2021, y solo hizo apariciones ocasionales como invitado en el escenario, incluida una actuación con la hija de Cash, Rosanne, en la celebración del 90 cumpleaños de Nelson en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en 2023. Los dos cantaron 'Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again)', una canción que fue un éxito para Kristofferson y un elemento básico en vivo durante mucho tiempo para Nelson, otro gran intérprete de su obra.

PUBLICIDAD

Mira también: