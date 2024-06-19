La secreta historia de amor del veterano de guerra que salió del clóset después de muerto

Video El Vaticano aprueba que sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo, ¿acercarán más personas a la iglesia?

Fue bombero, fundador de una estación de radio, chef, licenciado en negocios y un condecorado oficial del ejército que sirvió en la guerra de Vietnam, pero el coronel retirado Edward Thomas Ryan nunca tuvo el valor para revelar un secreto: era gay.

Así que esperó hasta su muerte para que sus familiares y amigos se enteraran de la verdad de una forma muy peculiar.

El veterano de guerra, que escribió su propio obituario, decidió terminarlo con una nota personal.

Ryan escribió: "Debo decirles una cosa. Fui gay toda mi vida: en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, durante toda mi vida”, dice la esquela publicada en el diario Albany Times Union el 8 de junio de 2024.

Y no fue el único secreto que reveló.

El hombre, que falleció a los 85 años el 1 de junio en Nueva York, también escribió que tuvo “una relación amorosa y cariñosa con Paul Cavagnaro, de North Greenbush”.

“ Era el amor de mi vida. Pasamos juntos 25 años maravillosos. Paul murió en 1994 de un procedimiento médico que salió mal”, dice la esquela.

El coronel se disculpó por no haber tenido el valor de declararse homosexual mientras estaba en vida.

“Tenía miedo de que mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo me condenaran al ostracismo. Al ver cómo trataban a la gente como yo, no pude hacerlo”.

Las reacciones ante el obituario de Edward Thomas Ryan

La declaración de Ryan tomó por sorpresa a algunos miembros de su familia, sin embargo, antes de morir, el veterano le contó a una de sus sobrinas su plan para salir del armario.

De acuerdo con The New York Times, Ryan le mostró la esquela a su sobrina Linda Sargent y a su marido, Edward Sargent, un mes antes de morir.

"Linda y yo lo sabíamos. Nunca nos sentamos a hablar de ello antes porque era una persona reservada. Así que nunca rompimos ese límite. Lo sabíamos, pero no dijimos nada", declaró Edward Sargent al diario.

Que Ryan fuera gay era un secreto a voces en la familia, dijo Linda Sargent a The Washington Post.

Algunos lo sospechaban, pero no lo sabían con certeza, añadió. Todos sabían de la existencia del "amigo" de Ryan, Cavagnaro, pero nadie en la familia, ni siquiera ella, lo conoció antes de morir.

Thomas Tiernan, un hombre que sirvió en el Cuerpo de Bomberos de Rensselaer con el excoronel Ryan durante más de 10 años, le sorprendió la nota en el obituario.

"Me siento triste. Yo no tendría ningún problema con ello. La mayoría de la gente que conozco que trabaja en el equipo de bomberos no tendría ningún problema con ello", dijo Tiernan a News 10 de ABC News.

Tiernan dice que sus amigos comunes se alegraron de que el coronel Ryan pudiera compartir su mensaje final. "Creo que todos están orgullosos... imagínate lo que fue para él no poder decir nada".

La discriminación sigue latente en la comunidad LGBTQ+

La inusual “salida del armario” resonó en el contexto del Mes del Orgullo Gay una celebración mundial de la cultura y los derechos de las personas LGBTQ+.

Diversos colectivos LGBTQ+ han denunciado que la discriminación hacia esa comunidad no ha disminuido en los últimos años. Así que el temor de Ryan de declararse homosexual no estaba infundado, ya que los miembros de esa comunidad son frecuentemente víctimas de discriminación y ataques de odio.

Incluso el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitieron en mayo un aviso de que organizaciones terroristas extranjeras podrían tener como objetivo actos relacionados con el Orgullo Gay.

Por eso, en su obituario varias personas han escrito mensajes resaltando la valentía de Ryan de decir su secreto, aunque fuera en el último momento.

El veterano donó su cuerpo al Programa de Donación Anatómica del Colegio Médico de Albany.

Después de que los estudiantes terminen de usar su cadáver para fines de investigación, sus restos serán cremados y sus cenizas serán enterradas junto a las del amor de su vida en Kinderhook, Nueva York.

“Ahora que se conoce mi secreto, descansaré para siempre en paz", dijo Ryan en su obituario.

