Muere a los 66 años Michael Madsen, el temible villano de películas de Tarantino como "Reservoir Dog" y "Kill Bill"

Michael Madsen, cuyos temibles personajes en "Reservoir Dogs" y "Kill Bill" lo convirtieron en un personaje destacado en las películas del director Quentin Tarantino fallecidó este jueves a los 66 años.

Madsen fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú en California, la mañana del jueves y declarado muerto, según informó el comandante de guardia del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Christopher Jauregui.

PUBLICIDAD

Se cree que falleció por causas naturales y las autoridades no sospechan que haya habido un crimen. El representante de Madsen, Ron Smith, afirmó que la causa aparente fue un paro cardíaco.

Michael Madsen participó en m

ás de 300 créditos en casi cinco décadas

La carrera de Madsen abarcó más de 300 créditos desde principios de la década de 1980, muchos de ellos en películas de bajo presupuesto.

Pero su momento más memorable en la pantalla podría haber sido la sádica tortura de un policía capturado, mientras bailaba al ritmo de la canción "Stuck in the Middle with You" de Stealers Wheel, como Mr. Blonde en "Reservoir Dogs" de 1992.

Se convertiría en un actor habitual de Tarantino, apareciendo en un total de cinco películas del famoso director: "Reservoir Dogs", "Kill Bill: Volumen 1", "Kill Bill: Volumen 2", "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time in Hollywood". También rechazó un papel en "Pulp Fiction".

"En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives', y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida", declararon sus representantes Smith y Susan Ferris, y su publicista Liz Rodriguez en un comunicado.

Añadieron que "era uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos".

Durante una ceremonia de toma de huellas de manos en el Teatro Chino TCL en noviembre de 2020, Madsen reflexionó sobre su primera visita a Hollywood a principios de los 80.

PUBLICIDAD

"Salí, caminé, miré y me pregunté si algún día eso formaría parte de mí. Y no lo sabía porque no sabía qué iba a hacer conmigo mismo en ese momento", dijo. Podría haber sido albañil. Podría haber sido arquitecto. Podría haber sido un basurero. Podría no haber sido nada. Pero tuve suerte. Tuve suerte como actor.

La problemática vida privada de Michael Madsen

Madsen también fue conocido por su problemática vida privada.

En 2012, fue arrestado tras un altercado físico con su hijo adolescente y en 2019 fue arrestado nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

En 2022, Hudson, uno de los hijos de Madsen y su tercera esposa DeAnna Madsen, se suicidó en Hawaii.

En 2024, el actor fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica tras una disputa con DeAnna Madsen, y dejado en libertad después de presentar una fianza de $20,000.

El actor solicitó el divorcio de DeAnna Madsen un mes después y pidió una orden de restricción en su contra de su pareja, acusándola de múltiples casos de abuso físico y verbal.

Soy víctima de una relación abusiva, codependiente y tóxica que culminó con DeAnna irrumpiendo en mi casa y haciendo que me arrestaran injustamente por violencia doméstica", alegó Madsen en una declaración incluida en su solicitud de divorcio.

Madsen habló abiertamente de sus dificultades y, en, declaró que pasó por momentos terribles, incluyendo sus condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y una lesión tras un accidente de motocicleta.

"La fama no es lo que parece", dijo Madsen en una entrevista de 2020 con The Independent. “No me quejo, porque he tenido una vida maravillosa. Pero puede ser devastador si no estás protegido”, agregó el actor.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.

Vea también: