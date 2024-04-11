Muere a los 76 años el exjugador de fútbol americano O. J. Simpson

Video Quién era O. J. Simpson, el exjugador de fútbol americano que protagonizó uno de los juicios más mediáticos

El exjugador del fútbol americano O. J. Simpson, acusado y finalmente absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa y su amigo en 1994, murió este jueves a consecuencia de un cáncer de próstata, según informó su familia.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, (de 76 años de edad) sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia pide que respeten sus deseos de privacidad", dice un comunicado.

PUBLICIDAD

Trascendió barreras raciales

El abogado de Simpson indicó que el exfutbolista había muerto el miércoles por la noche en la ciudad de Las Vegas.

Simpson ganó fama, fortuna y adulación a través del fútbol americano y el mundo del espectáculo, pero su legado cambió para siempre con los asesinatos por apuñalamiento en junio de 1994 de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman en Los Ángeles.

La cobertura televisiva en vivo de su arresto después de una famosa persecución a baja velocidad por una autopista de la ciudad californiana marcó una sorprendente caída en desgracia para el que fue considerado un héroe del deporte.

Simpson trascendió las barreras raciales como el corredor estrella de los Trojans de California, el poderoso equipo de la Universidad del Sur de California a finales de la década de 1960. También como imagen de la compañía de autos de alquiler Hertz corriendo por los aeropuertos a finales de los años 70, como actor de cine y marido de una mujer rubia reina de su promoción en la escuela secundaria en la década de 1980.

“No soy negro, soy O.J.”, le gustaba decirle a sus amigos.

El juicio del siglo

Simpson acaparó la atención de todo Estados Unidos durante el “juicio del siglo” transmitido en vivo por televisión. Su caso desató debates sobre raza, género, abuso doméstico, justicia de celebridades y mala conducta policial.

Un jurado en ese juicio criminal lo declaró inocente de asesinato en 1995, pero un jurado en un proceso civil separado lo encontró responsable en 1997 de las muertes y le ordenó pagar $33.5 millones a los familiares de Brown y Goldman.

PUBLICIDAD

Una década más tarde, todavía ensombrecido por la sentencia bajo cargos de muerte por negligencia en ese juicio civil en California, Simpson llevó a cinco hombres que apenas conocía a un enfrentamiento con dos comerciantes de reliquias deportivas en una habitación de hotel de Las Vegas. Dos de los acompañantes de Simpson tenían armas. Un jurado condenó a Simpson por robo a mano armada y otros delitos graves.

Encarcelado a los 61 años, Simpson cumplió nueve años en una remota prisión del norte de Nevada, donde trabajó como conserje del gimnasio. No mostró arrepentimiento cuando fue puesto en libertad condicional en octubre de 2017. La junta de libertad condicional lo escuchó insistir una vez más en que solo estaba tratando de recuperar sus propios recuerdos deportivos y reliquias familiares que le robaron después de su juicio penal en Los Ángeles.

“Básicamente he pasado una vida libre de conflictos”, dijo Simpson, cuya libertad condicional finalizó en 2021.

La fascinación del público por Simpson nunca se desvaneció. En 2016 fue objeto de una miniserie de FX y su vida y trayectoria deportiva fueron cubiertas en un documental de cinco partes producido por la cadena deportiva ESPN.

"No creo que la mayoría de Estados Unidos crea que yo lo hice", dijo Simpson al diario The New York Times en 1995, una semana después de que un jurado determinara que él no mató a Brown y Goldman. "He recibido miles de cartas y telegramas de personas que me apoyan".

Doce años más tarde, tras una gran indignación pública, Rupert Murdoch canceló un libro planeado por HarperCollins, propiedad de News Corp, en el que Simpson ofrecía su relato hipotético de los asesinatos. Se titularía: "Y si lo hice".

PUBLICIDAD

La familia de Goldman, que todavía busca infructuosamente el pago de la sentencia en el juicio civil, obtuvo el control del manuscrito, el cual retitularon "Y si lo hice: Confesiones del asesino".

“Todo es dinero ensangrentado y desafortunadamente tuve que unirme a los chacales”, dijo Simpson a The Associated Press en ese momento.

Simpson recaudó $880,000 por adelantado por escribir el libro, pagados a través de un tercero. "Me ayudó a salir de mis deudas y asegurar mi propiedad", dijo.

Simpson jugó 11 temporadas en la NFL, nueve de ellas con los Buffalo Bills, donde fue conocido como “The Juice”. Ganó cuatro títulos de la NFL, recorrió 11,236 yardas, anotó 76 goles y jugó en cinco Pro Bowls. Su mejor temporada fue en 1973, cuando corrió 2,003 yardas, convirtiéndose en el primer corredor de la NFL en romper la marca de las 2,000 yardas.

“Fui parte de la historia del juego”, dijo años después, recordando esa temporada. "Si no hubiera hecho nada más en mi vida, habría dejado mi huella".

¿Quién era O.J. Simpson?

Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, donde creció en un complejo de viviendas subsidiadas por el gobierno.

Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en el City College de San Francisco durante un año y medio antes de cambiarse a la Universidad del Sur de California (USC) para el semestre de la primavera de 1967.

Se casó con su primera esposa, Marguerite Whitley, el 24 de junio de 1967, y se mudó con ella a Los Ángeles al día siguiente para poder comenzar a prepararse para su primera temporada con la USC, que, en gran parte gracias a Simpson, ganó el campeonato nacional de ese año.

PUBLICIDAD

Con Whitley tuvo dos hijos, Jason y Aaren. El segundo, Aaren, se ahogó cuando era pequeño en un accidente en una piscina en 1979, el mismo año en que se divorciaron.

Simpson y Brown se casaron en 1985. Tuvieron dos hijos, Justin y Sydney, y se divorciaron en 1992. Dos años después, Nicole Brown Simpson fue encontrada asesinada.

"No necesitamos regresar y revivir el peor día de nuestras vidas", dijo a la AP 25 años después del doble asesinato. “El tema del momento es el tema que nunca volveré a abordar. Mi familia y yo hemos pasado a lo que llamamos la “zona no negativa”. Nos centramos en lo positivo”.

Con información de The Associated Press.