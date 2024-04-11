Muertes de famosos

Muere O. J. Simpson, exjugador de la NFL y actor que fue acusado de doble asesinato: tenía cáncer

O.J. Simpson, estrella del fútbol americano y actor de Hollywood murió este miércoles a los 76 años en Las Vegas, confirmó su abogado a TMZ.

Por:
Univision
Video Las imágenes de la muerte de la ‘influencer’ Vielka Pulido: perdió la vida junto a su novio

O. J. Simpson, la ex estrella de la NFL que fue acusada y finalmente absuelta en el caso de la muerte de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman, murió a los 76 años debido al cáncer, confirmó el abogado del exdeportista a TMZ.

Según reportan, Simpson tenía cáncer de próstata y perdió la vida el miércoles por la noche "rodeado de sus hijos y nietos cuando murió el miércoles por la noche".

PUBLICIDAD

O. J. Simpson gozó de la fama y el dinero durante su carrera como futbolista y actor, pero su trabajo se vio opacado por el doble asesinato, de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, en Los Ángeles, del que fue acusado en 1994.

Más sobre Muertes de famosos

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro
2 mins

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Univision Famosos
Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio
2 mins

Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer
3 mins

Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida
2 mins

Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida

Univision Famosos

Según AP, él fue absuelto en 1995, pero encontrado responsable en un juicio civil dos años después.

El juicio de Simpson fue uno de los más polémicos y su absolución generó una gran atención en las sagas de crímenes reales.

Diez años después el actor cumplió una condena de nueve años por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, fue liberado en 2017.

O. J. Simpson fue actor de películas de Hollywood

A lo largo de su vida, O. J. Simpson también fue actor, presentador de comerciales y comentarista deportivo.

Participó en películas como 'Cocaine and Blue Eyes', 'Hambone and Hillie', 'The Naked Gun: From the Files of Police Squad!', 'No Place to Hide' y 'Frogmen', entre otras.

Además, participó en programas de televisión y fue rostro y presentador de Hertz durante años.


Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD