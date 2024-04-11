Muere O. J. Simpson, exjugador de la NFL y actor que fue acusado de doble asesinato: tenía cáncer

Video Las imágenes de la muerte de la ‘influencer’ Vielka Pulido: perdió la vida junto a su novio

O. J. Simpson, la ex estrella de la NFL que fue acusada y finalmente absuelta en el caso de la muerte de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman, murió a los 76 años debido al cáncer, confirmó el abogado del exdeportista a TMZ.

Según reportan, Simpson tenía cáncer de próstata y perdió la vida el miércoles por la noche "rodeado de sus hijos y nietos cuando murió el miércoles por la noche".

O. J. Simpson gozó de la fama y el dinero durante su carrera como futbolista y actor, pero su trabajo se vio opacado por el doble asesinato, de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, en Los Ángeles, del que fue acusado en 1994.

Según AP, él fue absuelto en 1995, pero encontrado responsable en un juicio civil dos años después.

El juicio de Simpson fue uno de los más polémicos y su absolución generó una gran atención en las sagas de crímenes reales.

Diez años después el actor cumplió una condena de nueve años por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, fue liberado en 2017.

O. J. Simpson fue actor de películas de Hollywood

A lo largo de su vida, O. J. Simpson también fue actor, presentador de comerciales y comentarista deportivo.

Participó en películas como 'Cocaine and Blue Eyes', 'Hambone and Hillie', 'The Naked Gun: From the Files of Police Squad!', 'No Place to Hide' y 'Frogmen', entre otras.

Además, participó en programas de televisión y fue rostro y presentador de Hertz durante años.