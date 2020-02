Millón y medio de niños en edad escolar no tienen un hogar fijo en EEUU

Poco más de un millón y medio de niños y jóvenes estudiantes de EEUU no tienen un hogar fijo y viven en las calles, debajo de los puentes de autopistas, en el interior de automóviles o en casas de amigos, indica un informe del Centro Nacional de Educación para Personas sin Hogar (NCHE).

“Los niños sin hogar están en una etapa crucial y debido a que no pueden darse el lujo de enfocarse en la escuela, a menudo se quedan retrasados”, declaró Amanda Clifford, del National Youth Forum on Homelessness (NYFH), a la BBC.

Rechazo a jóvenes LGBT

Y, de acuerdo con el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) , la falta de un hogar afecta de manera desproporcionada a estudiantes jóvenes y jóvenes adultos de la comunidad LGBT. La gran mayoría terminó viviendo en la calle, debido a que no son aceptados por sus familias.

El reporte, elaborado por las fundaciones The Pallet Fund y True Collors Fund señala que la mayoría de las agencias que trabajaron con jóvenes LGBT dijeron que el 30% de ellos se identificaron como homosexuales o lesbianas; un 9% como bisexuales y el 1%, transgénero.



“El problema es grande, más de lo que uno imagina”, consideró Richard Zaldívar, presidente del proyecto The Wall Las Memorias, una organización comunitaria de Los Ángeles dedicada a proporcionar servicios de salud y bienestar a latinos LGBT. “Son numerosas las razones por las que los jóvenes gay viven debajo de los puentes; muchos son echados a la calle por sus familias; otros la abandonan porque no han salido del closet y asumen que sus padres no los ayudarán por ser como son”.