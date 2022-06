“No quiero que esto pase otra vez”, implora al Congreso Miah, la niña que se cubrió con la sangre de su amiga muerta para sobrevivir en Uvalde

Para la madre, en el programa escolar debe contarse la historia de los negros y de todos las culturas que conviven en Estados Unidos: "No es algo que debe estar en debate. Nuestras diferencias deben hacernos curiosos, no llenarnos de ira". Contó que a los 16 años, ella le regaló a su hijo Zaire juegos de video, pizza y un pastel, mientras que los padres del hombre de 18 años que atacó a disparos el supermercado Tops le regalaron a esa edad un arma: "Los niños no deben tener armas de fuego".