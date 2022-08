Así mató EEUU a Ayman al-Zawahri, el líder terrorista de Al Qaeda que sucedió a Osama bin Laden

“El ataque que mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, es un gran éxito de los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El resultado de incontables horas de recolección de inteligencia durante muchos años”, dijo Mick Mulroy, ex agente de la CIA y alto funcionario del Pentágono, a The New York Times. “Creía que nunca seríamos capaces de rastrearlo. Pero estaba equivocado”.