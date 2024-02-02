Exinformático de la CIA es condenado a 40 años de prisión por filtrar secretos a WikiLeaks

Video Arrestan en Rusia a un periodista estadounidense: lo acusan de “espionaje”

Un exingeniero de software de la CIA fue sentenciado el jueves a 40 años de prisión luego de ser condenado por lo que el gobierno describió como el mayor robo de información clasificada en la historia de la CIA y por posesión de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La mayor parte de la sentencia impuesta a Joshua Schulte, de 35 años, en una corte federal de Manhattan se debió a la divulgación pública de un tesoro de secretos de la CIA por parte de WikiLeaks en 2017. Está encarcelado desde 2018.

“Probablemente nunca sabremos el alcance total del daño, pero no tengo dudas de que fue enorme”, dijo el juez Jesse M. Furman al anunciar la sentencia.

La llamada filtración de Vault 7 reveló cómo la CIA pirateó teléfonos inteligentes Apple y Android en operaciones de espionaje en el extranjero y realizó esfuerzos para convertir televisores conectados a Internet en dispositivos de escucha. Antes de su arresto, Schulte había ayudado a crear las herramientas de piratería como codificador en la sede de la agencia en Langley, Virginia.

Al solicitar cadena perpetua, el fiscal federal adjunto David William Denton Jr. dijo que Schulte era responsable de “las revelaciones de información clasificada más dañinas en la historia de Estados Unidos”.

Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Schulte se quejó principalmente de las duras condiciones en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y se refirió a su celda como "jaula de tortura".

"Una falta de remordimiento y aceptación de responsabilidad"

Pero también afirmó que los fiscales le habían ofrecido una vez un acuerdo de culpabilidad que habría requerido una sentencia de 10 años de prisión y que era injusto que le pidieran después una pena de cadena perpetua. Dijo que se oponía al acuerdo porque se le habría exigido que renunciara a su derecho de apelación.

"Esto no es justicia lo que busca el gobierno, sino venganza", dijo Schulte.

Inmediatamente después, el juez criticó algunos de los comentarios de Schulte diciendo que estaba "impresionado" por su "completa falta de remordimiento y aceptación de responsabilidad".

El juez dijo que Schulte “no estaba impulsado por ningún sentido de altruismo” sino “motivado por la ira, el rencor y el agravio percibido” contra otros en la agencia que, según él, habían ignorado sus quejas sobre el ambiente laboral.

Furman dijo que Schulte continuó con sus crímenes tras las rejas al intentar filtrar más materiales clasificados y al crear un archivo oculto en su computadora que contenía 2,400 imágenes de abuso sexual infantil que siguió viendo desde la cárcel.

"Sus acciones le costaron a la agencia cientos de millones de dólares; degradaron su capacidad para recopilar inteligencia extranjera contra los adversarios de Estados Unidos; pusieron directamente en riesgo al personal, los programas y los activos de la CIA; y pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al degradar la capacidad de la CIA para conducir", le dijo.

En 2020 hubo un juicio nulo después de que los jurados llegaran a un punto muerto en los cargos más graves, incluida la recopilación y transmisión ilegal de información de defensa nacional. Fue declarado culpable en un juicio celebrado en julio de 2022 por cargos relacionados con la filtración clasificada.

Más cargos por imágenes de abuso sexual infantil

El otoño pasado, fue condenado en el caso de las imágenes de abuso sexual infantil, que se originó cuando se descubrió que una computadora que Schulte poseía después de dejar la CIA y mudarse a Nueva York desde Virginia contenía las imágenes y videos que había descargado de la Internet desde 2009 hasta marzo de 2017.

El juez calificó ese juicio como "un baño de sangre" en el que Schulte "no tenía defensa".

Sin embargo, señaló Furman, Schulte tampoco pudo expresar remordimiento por esos crímenes.

De la sentencia de 40 años, Furman dijo que la mayor parte fue por el robo de la CIA, mientras que seis años y ocho meses fueron por las condenas por los materiales de abuso sexual infantil.

En una declaración posterior, el fiscal federal Damian Williams dijo que Schulte “traicionó a su país al cometer algunos de los crímenes de espionaje más descarados y atroces de la historia de Estados Unidos”.