Síndrome de La Habana: investigación periodística apunta a una unidad de la inteligencia militar rusa dedicada a sabotajes y asesinatos

Una investigación periodística conjunta sobre el llamado 'síndrome de La Habana' que ha afectado a funcionarios y agentes estadounidenses encontró evidencias de que una unidad de la inteligencia militar rusa podría estar detrás de esos presuntos ataques.

La investigación de cinco años entre los medios The Insider, Der Spiegel y el programa '60 minutes' de CBS presentó posibles pruebas de que la unidad 29155 del GRU (la inteligencia militar rusa) sería la responsable de estos incidentes, que algunos también han llamado 'ataques sónicos', y que han ocurrido no solo en la capital cubana sino en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, contra agentes de la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, militares y hasta sus familiares y mascotas.

PUBLICIDAD

Un informe de inteligencia estadounidense del año pasado, una de las varias investigaciones sobre estos extraños incidentes, concluía que las probabilidades de que hubiera una potencia extranjera detrás de los ataques era muy baja, sin embargo, el programa '60 minutes' de este domingo resume varias pruebas que vinculan a presuntos miembros de esa unidad rusa en las mismas locaciones de los ataques.

De acuerdo con la extensiva investigación, varios de los agentes adscritos a la Unidad 29155, que suelen viajar encubiertos, han sido geolocalizados en varios lugares antes o en el mismo momento en el que se registró uno de estos incidentes. Una de las víctimas entrevistadas en el programa incluso se muestra prácticamente segura de poder reconocer a uno de ellos como la persona que estaba en un vehículo desconocido aparcado fuera de su residencia en el momento en que ella percibió un potente sonido que la dejó "consumida". Ha tenido que ser sometida a dos operaciones desde entonces.

Otro de los hallazgos clave de la investigación es que a estos presuntos miembros de alto rango de la 29155 se les promovió y recibieron premios y ascensos por trabajos relacionados con el desarrollo de "armas acústicas no letales", un término "utilizado en la literatura científica militar rusa para describir dispositivos de energía dirigida tanto de sonido como de radiofrecuencia", según la investigación de The Insider, que logró hacerse con un documento de contabilidad que daba cuenta de ello.

Estos incidentes, cuyas víctimas describen como un rayo de energía, o como si sintieran la fresadora de un dentista en el oído, han generado en los afectados fuertes dolores de cabeza, de oído, desmayos, mareos, náuseas, pérdida de equilibrio. Para algunos ha resultado en incapacidad y les ha impedido continuar desarrollando su trabajo.

PUBLICIDAD

Se le llamó 'síndrome de La Habana' porque los casos de funcionarios y agentes estadounidenses —y canadienses— destinados en la capital de Cuba fueron los primeros documentados, a finales de 2016. Sin embargo, esta investigación revela que pueden remontarse a 2014, en Fráncfort, Alemania, cuando un empleado del gobierno estadounidense reportó un incidente similar.

"Más tarde, a la víctima se le diagnosticó una lesión cerebral traumática y también pudo identificar a un agente de la Unidad 29155 con base en Ginebra", agrega la investigación.

¿Qué es la Unidad 29155 de la inteligencia militar rusa y a qué se dedica?

El periodista e investigador búlgaro Christo Grozev, jefe de investigaciones de The Insider y quien fuera el investigador principal sobre Rusia en el prestigioso medio alemán Bellingcat, fue uno de los primeros, en 2018, en detectar la existencia de una unidad secreta en la inteligencia rusa, que respondía al número 29155, dedicada a hacer sabotajes y cometer asesinatos, entre otras acciones que apuntalan la llamada guerra sucia del Kremlin.

"Estas son personas entrenadas para ser versátiles, asesinos y operadores de sabotajes. Están entrenados en contravigilancia, están entrenados en explosivos, están entrenados para usar veneno y equipamiento tecnológico para inflingir dolor o daño a sus objetivos", explicó Grozev en el programa '60 minutes'.

Según un reporte de 2019 del diario The New York Times, algunos de sus miembros son veteranos condecorados de las distintas guerras de Rusia, desde Afganistán hasta Chechenia o Ucrania. El reporte del Times daba cuenta de una fotografía de 2017 en la que se ve a Andrei V. Averyanov, el comandante de la unidad, en la boda de su hija, junto al coronel Anatoly V. Chepiga, uno de los dos oficiales rusos acusados por el envenenamiento en Reino Unido del exespía Sergei Skripal y su hija Yulia.

PUBLICIDAD

La actual investigación sobre el síndrome de La Habana implica en los supuestos ataques a Albert Averyanov, hijo del comandante de la unidad y presunto miembro de esta. Una de las víctimas —la esposa de un funcionario del Departamento de Justicia destinado en la embajada estadounidense en Tbilisi, Georgia— identificó su foto como muy probablemente el mismo hombre que estaba aparcado fuera de su casa cuando ocurrió lo que ella asegura que fue un ataque.

"Me quedé completamente consumida por un sonido penetrante que solo puedo describir como cuando estás viendo una película y el personaje principal también es consumido por un sonido después de que explota una bomba. Es similar al sonido que escuché", dijo la mujer en el programa de CBS.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de EEUU hasta ahora?

De acuerdo con la investigación periodística, en la última década se han registrado más de 100 casos inexplicables en varios lugares del mundo, con síntomas similares. El impacto no es letal, pero sí se reporta un daño psicofisiológico duradero y en muchos casos deja a la víctima incapacitada para continuar su trabajo.

Dos importantes estudios de los Institutos Nacionales de Salud, realizados este mismo mes y que examinaron a más de 80 empleados y familiares que dijeron haber experimentado síntomas o, como les llama el gobierno "incidentes de salud anómalos" (IAH, por sus siglas en inglés), no encontraron evidencias consistentes de lesiones cerebrales.

PUBLICIDAD

Pero algunos profesionales como David Relman, el científico de la Universidad de Standford que dirigió investigaciones previas discrepa con esos hallazgos y en un editorial que publicó recientemente en un portal científico asegura: "Dos investigaciones detalladas de los IAH (en las que participé) encontraron que los casos con fenómenos sensoriales dependientes de la ubicación y de inicio abrupto no se parecían a ningún trastorno reportado en la literatura neurológica o médica general", y que potencialmente fueron "causados por un mecanismo externo".

Mark Zaid, un abogado que representa a más de dos docenas de clientes con síntomas, incluidos miembros del FBI, la CIA y el Departamento de Estado, dijo en el programa de CBS que él ha detectado un patrón de encubrimiento en este caso por parte del gobierno estadounidense ante "líneas de investigación que llevarían potencialmente a respuestas con las que no se quiere tener que lidiar".

Según Zaid, un elemento común entre el personal del FBI afectado por estos incidentes es que la mayoría, si no todos, salvo los familiares, estaban todos haciendo algo relacionado con Rusia.

El gobierno de EEUU, ya desde la administración Trump, ha recibido fuertes presiones internas para responder a estos casos del llamado síndrome de La Habana.

En 2021, Biden promulgó la Ley HAVANA, que indemniza a las personas que sufrieron lesiones que se enmarcan en el patrón de “incidentes anómalos de salud”, que de forma oficial, el gobierno e incluso la inteligencia estadounidense, siguen sin asociar a un poder extranjero.

PUBLICIDAD

Mira también: