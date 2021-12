Mexicana sobrevivió al balazo en la cabeza que le dio un agente fronterizo y ahora exige una compensación

Iredale dijo que el reclamo legal busca saber qué ha pasado con ese procedimiento. “Nosotros no sabemos el resultado de la investigación del tiroteo. Supuestamente fue investigado por el FBI, pero no tenemos ninguna información y ella (su clienta) está haciendo su propia demanda para tener el resultado de la investigación y pedir una compensación por sus heridas y daños”, mencionó el abogado, quien no reveló cuánto dinero en compensación se pide en este caso.