Marilyn Manson tiene pendiente una orden de arresto por agresión

Según informó la Policía de Gilford en su cuenta de Facebook, los hechos están relacionados con un concierto que tuvo lugar el 18 de agosto de 2019 en el área de boxes en el Bank of New Hampshire Pavilion en ese condado.

De acuerdo con un correo electrónico enviado por Anthony J. Bean Burpee, jefe de la policía de Gilford, al periódico The New York Times, el músico, su agente y su representante fueron notificados de la orden de arresto “varias veces, pero que el Sr. Manson no había hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder a los cargos”.