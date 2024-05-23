Tres claves para entender el homicidio de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar de Fort Campbell

Video ¿Qué se sabe del homicidio de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar?

El homicidio de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar, de 23 años, cerca de la base militar de Fort Campbell, en Kentucky, ha causado consternación entre sus familiares y autoridades.

Por las características del crimen, el caso ha atraído la atención de la comunidad en Fort Campbell, ubicada en los límites de Kentucky y Tennessee.

Estas son tres claves de lo que se sabe del homicidio de la soldado de primer rango (pfc.), quien pertenecía a la 101 División Aerotransportada del Ejército de EEUU.

1. ¿Quién era Dueñas Aguilar?

La soldado era originaria de Mesquite, Texas, y tenía un hijo de 4 años. En entrevistas con medios de comunicación, la madre de Dueñas Aguilar, Carmen Aguilar, ha dicho que buscará hacerse cargo del menor.

La víctima era especialista en tecnología de la información. Previo a su asignación en el 2019 a Fort Campbell, había recibido entrenamiento básico de combate y capacitación avanzada en Fort Eisenhower, antes llamado Fort Gordon, Georgia.

Dueñas Aguilar había sido condecorada con dos medallas de Logros del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército.

2. ¿Cómo ocurrió el homicidio?

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Clarksville, en Tennessee, el sábado agentes de la corporación encontraron el cuerpo sin vida de Dueñas Aguilar en una residencia de esa ciudad tras recibir una llamada telefónica alrededor de las 8:30 pm.

La residencia está ubicada a unas cuatro millas de la base.

Tras el hallazgo, las autoridades declararon la muerte de la soldado como un homicidio y la División de Investigación Criminal del Ejército se sumó a las indagatorias del caso.

Hasta el miércoles no se había reportado ninguna detención por el homicidio de la soldado. Las autoridades han hecho un llamado a la población para proporcionar cualquier dato que contribuya con el esclarecimiento del caso.

3. ¿Qué ha dicho el Ejército sobre el caso?

Después de los primeros reportes, el teniente coronel Tony Hoefler, vocero de la 101 División Aerotransportada a la que pertenecía la víctima, expresó su consternación por el hecho.

“Estamos atónitos por la muerte de Dueñas-Aguilar”, dijo Hoefler en un comunicado.

"Mientras tanto, continuaremos cooperando con el ejército y las autoridades de investigación locales en este asunto".

