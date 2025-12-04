Estos tipos y marcas de queso rallado fueron retirados del mercado por posible contaminación: eran vendidos en Walmart, Target, ALDI y otras tiendas en 31 estados

Video Cambios en SNAP: ¿Quiénes pueden verse afectados? Esto dice el Banco de Alimentos de Houston

Cientos de miles de empaques de queso rallado vendidos en grandes cadenas de supermercados de todo el país como Walmart, Publix, Target o H-E-B fueron sometidos a un aviso de recogida debido a posible contaminación con metales, informó la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La agencia reguladora informó el 1 de diciembre que el fabricante Great Lakes Cheese Co Inc, con sede en Ohio, inició voluntariamente el llamado a recogida por "posibles fragmentos metálicos procedentes de la materia prima del proveedor".

PUBLICIDAD

El aviso de la FDA abarca 7 categorías de productos de las marcas siguientes marcas:

Always Save,

Borden,

Brookshire's,

Cache valley,

Chestnut Valley,

Coburn Farms,

Econo,

Food Club,

Food Lion,

Gold Rush Creamery,

Good & Gather,

Great Lakes Cheese,

Great Value,

Happy Farms en Aldi, H-E-B,

Hill Country,

Know & Love,

Laura Lynn,

Lucerne Dairy Farms,

Nu Farm, Publix,

Schnuk's,

Simply Go,

Sprout's Farmer Market,

Stater Bros. Market y

Sunnyside Farms.

Entre los tipos de productos se hallan:

Queso mozzarella rallado semidescremado con bajo contenido de humedad, envasado individualmente en una bolsa de plástico.

Mezcla de quesos rallados (que contiene mozzarella semidescremada con bajo contenido de humedad, provolone sin ahumar, romano, asiago y parmesano finamente rallados).

Mezcla de quesos rallados al estilo italiano (contiene mozzarella semidescremada con bajo contenido de humedad, provolone, parmesano, romano, fontina y asiago), envasada individualmente en una bolsa de plástico.

Mezcla Food Club de cuatro quesos finamente rallados estilo pizza (contiene mozzarella semidescremada de baja humedad, provolone sin ahumar, parmesano y queso romano).

PUBLICIDAD

Mezcla de quesos rallados estilo pizza (que contiene mozzarella semidescremada con bajo contenido de humedad y quesos cheddar suaves), envasada individualmente en una bolsa de plástico.

Mezcla de queso mozzarella y provolone rallado (que contiene mozzarella semidescremada con bajo contenido de humedad y queso provolone sin ahumar), envasado individualmente en una bolsa de plástico.

Mezcla de queso mozzarella y parmesano rallado Good & Gather, de corte fino.

Los lotes de quesos posiblemente contaminados se distribuyeron en Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Lousiana, Minnesota, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Sur, Tennessee, texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Puerto Rico.

De acuerdo con las normas de la FDA, la recogida fue calificada como "Clase II", lo que significa "una situación en la que el uso o la exposición a un producto que incumple la normativa puede causar consecuencias temporales adversas para la salud, o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de que se produzcan consecuencias adversas graves para la salud es remota".

La agencia reguladora indicó que Great Lakes Cheese Co Inc no emitió algun comunicado público sobre el evento.

Vea también: