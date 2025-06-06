Cambiar Ciudad
Desaparecidos

El caso de Angie Resendiz, la soldado hispana de 21 años que desapareció en una base de Virginia

La marinera Angelina "Angie" Resendiz, de 21 años de edad, cumple 8 días desaparecida desde que fue vista por última vez en su cuartel de la Estación Naval Norfolk, en Virginia, según información divulgada por el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Por:
Univision
Video Alerta crítica: Buscan a joven texana que desapareció de una base naval en Virginia

La marinera Angelina Petra Resendiz, de 21 años de edad, cumplió este viernes 8 días desaparecida.

Fue vista por última vez en su cuartel de la Estación Naval Norfolk, en Virginia, el 29 de mayo, según información divulgada por el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la policía estatal de Virginia.

La policía explica que su desaparición "supone una amenaza creíble para su salud".

La marinera Angelina Resendiz, de 21 años, desapareció el 29 de mayo de 2025 en la Estación Naval Norfolk, en Virginia.
La marinera Angelina Resendiz, de 21 años, desapareció el 29 de mayo de 2025 en la Estación Naval Norfolk, en Virginia.
Imagen Captura de pantalla Twitter/NCIS


Resendiz, originaria de Texas, es una especialista de cocina asignada al USS James E. Williams, dijo la Marina.

Su madre, Esmeralda Castle, insistió en que su hija "no falta al trabajo. Esté enferma, haya nieve o no se sienta bien, siempre se presenta a su puesto".

Y pretende tomar cartas en el asunto personalmente, para descubrir las circunstancias alrededor de la desaparición de su hija.

"Mi niña está perdida, y ella no dejaría su puesto sin permiso (...) Algo está mal, e iré a Virginia para averiguar lo que pueda, porque necesitar empezar a buscarla. No sé lo que está pasando", dijo la madre de Resendiz, reseñada por WTKR.

Según Castle, Resendiz es "divertida, amorosa, compasiva, e inspiradora".

Resendiz se unió a la Armada en 2023 después de culminar la escuela secundaria "porque sentía que era un llamado", dijo Castle.

Como especialista de cocina, "ella pensaba que algún día podría cocinar para el presidente o para otros líderes mundiales. Ella trabajó muy duro en su buque", afirmó la madre.

La Estación Naval Norfolk es la base naval más grande del mundo. Sirve de apoyo a la Flota del Atlántico de la Armada de Estados Unidos, y tiene la mayor concentración de naves de guerra, con más de 75 barcos en 14 muelles.

También cuenta con 134 aeronaves y 11 hangares aéreos, en el Campo Chambers, adjunto a la Estación.

Vea también:

Video Activistas alertan sobre desaparición de datos de inmigrantes detenidos en cárceles del condado Orange
