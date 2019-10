Llenar el tanque del auto con $180: por qué el precio de la gasolina está por las nubes en California

“No me fijé cuánto costaba y traía el tanque vacío, solo le puse la manguera”, lamenta Padilla, quien ahora se pregunta por qué no compró un auto compacto, más barato. “Esta camioneta es cara por la gasolina que consume, pero lo que estoy gastando por este aumento es demasiado, demasiado”.

“Un alivio significativo llegará muy pronto para los automovilistas de California y continuará durante las próximas semanas, si no en más tiempo. Para el Día de Acción de Gracias, los precios promedio probablemente estarán cerca de 50 centavos por galón más barato”, anticipó en su cuenta de Twitter.

Impuestos, desabasto y estándares estrictos

Los automovilistas californianos comenzaron a pagar más desde septiembre debido a los ataques a dos refinerías de Arabia Saudita. Además, los aumentos se agudizaron porque tres refinerías del área de Los Ángeles frenaron o detuvieron su producción ante problemas de mantenimiento. Por si fuera poco, no había gasolina importada disponible para compensar ese déficit.

Pero incluso en otros estados de la región -Arizona, Hawaii, Washington, Oregon, Alaska y Nevada- los automovilistas no pagan tanto como en California. En estos seis estados el costo fluctúa entre 2.91 y 3.67 dólares. A nivel nacional, por su parte, el precio promedio de gasolina continuaba estable esta semana en 2.65 dólares, esto es 26 centavos más barata que hace un año.

Además, la costa oeste no está conectada por tubería a la mayor parte de las refinerías estadounidenses a lo largo de la costa del Golfo. Esto provoca que cuando las refinerías locales no pueden producir suficiente para la demanda local, los proveedores deben pagar precios mucho más altos para transportar cargas desde el extranjero o desde otras zonas del país.

Trump vs Newsom por la gasolina

“Los precios de la gasolina en el estado de California son MUCHO MÁS ALTOS que en cualquier otro lugar de la nación ($2.50 frente a $4.50). ¡Supongo que esos autos muy caros e inseguros que están exigiendo simplemente no están haciendo el truco! No te preocupes California, el alivio está en camino. ¡El Estado no lo entiende!”, expresó Trump en su cuenta de Twitter el martes.