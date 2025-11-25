De enfermería a arquitectura: mira aquí la lista de las carreras que el gobierno de Trump dejará de considerar "profesionales"

Video "Es una bofetada": enfermera sobre el plan de Trump que deja de considerar su carrera como profesión

El gobierno de Donald Trump anunció esta semana que una serie de títulos no seguirán siendo clasificados como "profesionales" en EEUU, en un cambio a una regulación que definía esto de 1965.

Entre sus múltiples implicaciones, el cambio hará que, a partir de julio de 2026, estas carreras no serán accesibles o verán limitado los préstamos estudiantes.

Para esa fecha, está prevista la entrada en vigor del Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP), que reemplazará los programas actualmente existentes.

El gobierno todavía trabaja en el proyecto y el número total de de carreras que perderá el rango de profesión puede varia hasta el año próximo.

Sin embargo, un listado publicado en agosto pasado por el Consejo Americano de Educación indica que, entre algunos de los campos que dejarán de ser considerados, se encuentran:

Enfermería

Fisioterapia

Higiene dental

Terapia ocupacional

Trabajo Social

Desde el sector salud se ha criticado esta nueva consideración, con una coalición de organizaciones de enfermería y otras organizaciones de atención médica molestas por lo que podrían ser límites para el acceso a los préstamos estudiantiles en algunos casos.

Fuera del campo de la atención sanitaria, estas carreras también puede ser impactadas, según Consejo Americano de Educación:

Arquitectura

Educación especial

Educación secundaria

Educación musical

Educación en idiomas del mundo

Contabilidad

Logopedia

Capellanía integrativa

Cómo afectará esto a los estudiantes

El Departamento de Educación indicó que "un comité de negociación convocado por la agencia ha propuesto una definición consensuada que designa a Medicina (MD), Odontología (DDS/DMD), Derecho (LLB/JD) y varios otros programas de alto costo como elegibles para un límite de préstamo de $200,000".

En cuanto a estudiantes, "que cursen estudios de posgrado o doctorado tendrían un límite de $100,000 en préstamos federales. Los estudiantes de pregrado generalmente no se ven afectados por los nuevos límites de préstamo", señaló.

Y sobre las enfermeras, el gobierno dijo que "la definición de 'título profesional' es una definición interna del Departamento para distinguir entre los programas que califican para límites de préstamo más altos, no un juicio de valor sobre la importancia de los programas. No influye en si un programa es de carácter profesional o no".

Y añaden que "el 95% de los estudiantes de enfermería piden prestado menos del límite anual y, por lo tanto, no se ven afectados por los nuevos límites".

Con información de AP

