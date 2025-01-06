Al menos un muerto y un herido en tiroteo frente a Consulado de Honduras en Atlanta

Video Hombres armados irrumpen en un bar clandestino en México y matan a tiros a cinco personas: esto se sabe

Un tiroteo registrado este lunes en la entrada del Consulado de Honduras en Atlanta dejó al menos una persona muerta y otra herida, según informaron autoridades locales y hondureñas.

El Gobierno de Honduras dio a conocer que la víctima mortal era el vigilante de seguridad de la sede diplomática, de nacionalidad mexicana. Este fue abatido a tiros por un hombre al que negó el ingreso al consulado por portar un arma, y que fue posteriormente detenido.

PUBLICIDAD

La policía del municipio de Doraville, en Georgia, respondió a un reporte de disparos alrededor de las 2:30 p.m. y encontró a dos personas que habían sido baleadas, dijo la portavoz de la ciudad, Emily Heenan.

Una de ellas fue declarada muerta en el lugar y la otra fue llevada a un hospital para recibir atención médica.

El hombre detenido fue trasladado a la estación de policía de Doraville para ser interrogado, indicó Heenan.

El suceso ocurrió justo afuera de la entrada principal del consulado, explicó Heenan. Minutos después, policías seguían en el lugar para entrevistar a testigos y recopilar pruebas.

¿Quién es el hombre que fue asesinado en el Consulado de Honduras en Atlanta?

En conferencia de prensa, el canciller hondureño, Enrique Reina, explicó que la víctima (que no portaba armas) le pidió a "un individuo armado de nacionalidad hondureña, supuestamente" que quería entrar al consulado que entregara el arma que llevaba.

Tras negarse, el atacante sacó su arma y disparó al vigilante hasta en cinco ocasiones.

"Cabe aclarar que el guardia de seguridad hizo lo posible, así herido, y logró cerrar la puerta del consulado para que no entrara la persona armada. Si no, tal vez la tragedia hubiera sido mayor. Así que creo que tuvo una actitud heroica que quiero reconocer", aseguró Reina.

Durante una transmisión en vivo de Univision Atlanta, personas que conocieron a la víctima mortal la identificaron como Jesús Loera.

"Perdió la vida por intentar salvar a más personas adentro del consulado", dijo una persona que lo conoció desde que Loera trabajaba hace algunos años en el consulado de El Salvador.

PUBLICIDAD

El presunto autor trató de escapar, pero usuarios que esperaban para ingresar en el consulado anotaron el número de la placa del vehículo en el que huyó.

Gracias a esta información, pudo ser detenido poco después y fue puesto bajo custodia de las autoridades locales.

Mira también: