Inmigración

El caso de Mario Guevara, el periodista detenido durante una protesta contra ICE que ahora quieren deportar

Mario Guevara fue acusado de obstrucción a la autoridad, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública, pero la defensa sostiene que lo detuvieron por documentar la protesta. Su detención podría derivar en un proceso de deportación.

Mario Guevara, periodista salvadoreño con más de 20 años documentando temas de migración en el área metropolitana de Atlanta, fue arrestado mientras cubría en vivo una protesta “No Kings” en DeKalb, Atlanta, convocada para oponerse a las redadas migratorias del presidente Donald Trump. Actualmente, corre el riesgo de ser deportado.

Guevara, quien grabó y transmitió en vivo el momento de su detención ocurrida el sábado, se identificó como miembro de la prensa, pero oficiales del condado de Dekalb lo detuvieron.

Medios reportaron que, aunque inicialmente fue liberado bajo fianza por cargos menores relacionados con la protesta, fue retenido por ICE, lo que podría derivar en un proceso de deportación.

De acuerdo con AP, Guevara cuenta con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y está en trámite para obtener la residencia permanente, además de tener un hijo mayor ciudadano estadounidense.

Así fue el arresto del periodista salvadoreño Mario Guevara

Durante la transmisión en Facebook, Guevara se muestra filmando a policías equipados con equipo antidisturbios y se identifica como periodista, vistiendo un chaleco con la palabra “Prensa” en inglés y un casco protector.

Después se puede ver cómo un oficial se le acerca, se escucha a Guevara decir: “Soy miembro de la prensa, oficial", y casi inmediatamente es arrestado.

Después, desde la oscuridad de una camioneta en la escena, pregunta en español: “¿Por casualidad seguimos en vivo? Alguien, por favor, llame al abogado Giovanni Díaz, mi abogado, para que pueda mover los hilos que necesite. Sí, ¿todavía estamos en vivo, verdad? Por favor, que alguien informe al abogado Giovanni Díaz lo que acaba de pasar.”

The Guardian informó que el oficial que lo arrestó pertenece al departamento de policía de Doraville, un municipio que incluye parte de Buford Highway, conocida por sus negocios orientados a la comunidad inmigrante en Atlanta.

En el video también se ve a un segundo oficial acercándose a Guevara, que lleva una máscara antigás, pero este no pudo ser identificado.

Guevara fue acusado de obstrucción a la autoridad, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública. Sin embargo, AP reportó que en los registros fotográficos de la agencia el periodista no se encuentra cerca de ninguna confrontación o disturbio.

El periodista fue detenido junto con otros siete manifestantes más en una protesta que terminó con el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía.

Cuál es la situación actual del periodista Mario Guevara

Aunque un juez municipal le concedió fianza tras su arresto, Mario Guevara permanece detenido en la cárcel del condado de DeKalb debido a una orden de retención emitida por ICE, que podría iniciar un proceso de deportación en tribunales federales de inmigración, reportó Fox 5 Atlanta.

Su abogado, Giovanni Díaz, dijo a AP que Guevara tiene autorización legal para trabajar en Estados Unidos y está en proceso de obtener la tarjeta verde, además de tener un hijo ciudadano estadounidense.

En redes sociales, Diaz & Gaeta Law, equipo legal que representa a Guevara, publicó un video condenando el arresto y comprometiéndose a defender sus derechos amparados por la Primera Enmienda. En la grabación afirmaron que fue detenido simplemente por documentar la protesta.

Por ahora, Mario Guevara continúa detenido a la espera de una resolución sobre su situación migratoria.

La trayectoria del periodista Mario Guevara

Guevara huyó de El Salvador en 2004 tras sufrir agresiones y amenazas por su trabajo como periodista político en el periódico La Prensa Gráfica.

En Estados Unidos, trabajó para medios en español como Mundo Hispánico y Atlanta Latino antes de fundar MGNews en 2024, un medio independiente centrado en la cobertura de operativos migratorios en Atlanta.

Su trabajo ha sido reconocido con un premio Emmy en 2023 y ha construido una gran audiencia en redes sociales, donde alerta en tiempo real sobre redadas de ICE. Tan solo en Facebook acumula más de 782,000 seguidores y en Instagram más de 91,600.

