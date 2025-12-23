Powerball Powerball: el premio mayor sube a $1,700 millones para el sorteo de Nochebuena No hubo ganadores del premio mayor del Powerball este lunes y ahora el acumulado sube a $1,700 millones para el sorteo de Nochebuena, con una opción en efectivo de $781.3 millones.

No hubo ganadores del premio mayor de Powerball el sábado, por lo que ahora el acumulado subió a $1,700 millones (con una opción en efectivo de $781.3 millones) para el sorteo del miércoles 24 de diciembre, en Nochebuena. Es el cuarto premio mayor más alto de la historia del sorteo y de todas las loterías en EEUU.

Estos fueron los números ganadores del lunes 22 de diciembre: 3-18-36-41-54 y el Powerball: 7 | Powerplay: 2x.

“Al igual que las fiestas, el Powerball es un juego que une a la gente para soñar en grande y esperar un futuro mejor”, dijo en un comunicado Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Esperamos que este creciente premio mayor inspire entusiasmo y alegría, y, sobre todo, buena voluntad para todos. Una parte de cada boleto se destina a apoyar programas y servicios que benefician a las comunidades locales”, agregó.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, nueve boletos vendidos en Florida, Georgia, Illinois, dos en Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin se hicieron con $1 millón al acertar las cinco bolas blancas y también hubo 107 boletos con premios de $50,000 y 28 boletos con premios de $100,000.

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo 'jackpot' más alto de su historia.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

