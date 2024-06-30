¿Cómo se financiará y aplicará el nuevo requisito de los Diez Mandamientos en las aulas de Louisiana?

Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

Aunque ya está en marcha un recurso judicial contra una nueva ley de Louisiana que obliga a exponer los Diez Mandamientos en las aulas, sigue habiendo dudas sobre cómo se aplicará y hará cumplir esta norma.

En todo el país ha habido presiones conservadoras para incorporar la religión a las aulas, desde la legislación de Florida que permite a los distritos escolares tener capellanes voluntarios para asesorar a los alumnos hasta la orden del máximo responsable de educación de Oklahoma de que las escuelas públicas incorporen la Biblia a las lecciones.

PUBLICIDAD

En Louisiana, la logística de la nueva ley aún no está clara.

A menos que un tribunal detenga la legislación, las escuelas tienen poco más de cinco meses antes de que se les exija tener un cartel donde expongan los Diez Mandamientos en todas las escuelas públicas y en las aulas universitarias financiadas por el Estado, pero no está claro cómo se hará cumplir el requisito y se sancionará a quienes se nieguen a cumplirlo.

¿Cómo se financiarán los carteles de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Louisiana?

Louisiana tiene más de 1,300 escuelas públicas. La Universidad Estatal de Louisiana tiene casi 1,000 aulas solo en el campus principal de Baton Rouge y otros siete campus en todo el estado. Esto significa que se necesitarán miles de carteles para cumplir la nueva ley.

El Departamento de Educación de Louisiana está obligado por la nueva ley a identificar y publicar en su sitio web los recursos que pueden proporcionar los carteles de forma gratuita.

Los legisladores que apoyan el proyecto de ley dijeron durante el debate en mayo que los carteles o los fondos para imprimirlos probablemente serán donados a las escuelas de este estado del llamado Cinturón Bíblico.

Los elogios que la ley ha recibido en todo el país por parte de grupos y personalidades conservadores, entre ellos, recientemente, el expresidente Donald Trump, podrían traducirse en apoyo financiero externo para el mandato.

Louisiana Family Forum, una organización conservadora cristiana, ya ha creado una página en su sitio web para donaciones que "se utilizarán específicamente con el fin de producir y distribuir exhibiciones de los '10 Mandamientos' a instituciones educativas de todo Louisiana".

PUBLICIDAD

¿Qué pasará con las escuelas que no consigan donaciones?

Pero sigue estando en el tintero la cuestión de qué ocurre si una escuela no recibe suficientes donaciones. Los legisladores que apoyan el proyecto de ley insistieron durante el debate en que la ley es clara al decir que las donaciones se utilizarían para obtener los carteles. Otros sugieren que el lenguaje de la ley todavía puede permitir la compra de carteles a través de fondos públicos.

"La ley de Louisiana no parece prohibir el uso de fondos públicos para pagar los carteles de los Diez Mandamientos. Ese uso del dinero de los contribuyentes no haría sino agravar esta atroz violación constitucional", declaró Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, que se opone a la ley.

La ley dice que "no exigirá" a las autoridades escolares públicas que destinen sus fondos a la compra de carteles. En su lugar, para financiar las exposiciones gratuitamente, la autoridad de gobierno de la escuela pública deberá "aceptar fondos donados para comprar las exposiciones o aceptar exposiciones donadas" de los Diez Mandamientos.

Incluso con donaciones suficientes, los opositores afirman que el Estado sigue gastando dinero y recursos para defender una demanda por un requisito que, según ellos, es inconstitucional. Pero los partidarios dicen que es una batalla que están dispuestos a librar.

¿Habrá castigos para las escuelas que no tengan los carteles de los Diez Mandamientos?

No está claro si el incumplimiento de la ley conllevará un castigo, ya que el lenguaje de la nueva orden no enumera ninguna repercusión. Aunque la ley específica que el consejo de educación primaria y secundaria de Louisiana adoptará "normas y reglamentos" para garantizar la "correcta aplicación" del mandato, su cumplimiento podría corresponder a los consejos escolares o a los distritos escolares locales.

PUBLICIDAD

Una ley similar aprobada el año pasado obliga a exhibir "In God We Trust" (En Dios confiamos) en las aulas. Según Kevin Calbert, portavoz del consejo de educación primaria y secundaria de Louisiana, la aplicación de esta ley y las sanciones por su incumplimiento dependen de los organismos educativos locales.

Mira también: