Biden dice que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y llegar a un alto al fuego en Gaza

Indignación en Israel: se intensifican las protestas tras la recuperación de restos de seis rehenes

El presidente Joe Biden consideró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes y alcanzar un alto el fuego en su guerra con Hamas en Gaza.

Biden habló con los periodistas dos días después de que se encontraran muertos seis rehenes, incluido un israelí-estadounidense, tras haber sido asesinados por Hamas.

Las protestas desde entonces han sacudido a Israel por el manejo de las negociaciones por parte del gobierno.

Cuando se le preguntó si Netanyahu estaba haciendo lo suficiente, Biden respondió: "No".

Biden contestó la pregunta mientras llegaba a la Casa Blanca para una reunión en la Sala de Situaciones con asesores involucrados en la negociación de un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego.