Cambiar Ciudad
Israel

Biden dice que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y llegar a un alto al fuego en Gaza

Biden habló con los periodistas dos días después de que se encontraran muertos seis rehenes, incluido un israelí-estadounidense, tras haber sido asesinados por Hamas.

Univision picture
Por:Univision
Video Indignación en Israel: se intensifican las protestas tras la recuperación de restos de seis rehenes

El presidente Joe Biden consideró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes y alcanzar un alto el fuego en su guerra con Hamas en Gaza.

Biden habló con los periodistas dos días después de que se encontraran muertos seis rehenes, incluido un israelí-estadounidense, tras haber sido asesinados por Hamas.

PUBLICIDAD

Más sobre Israel

En un minuto: El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk no está cooperando con las autoridades
1:16

En un minuto: El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk no está cooperando con las autoridades

Estados Unidos
En un minuto: Se agrava la tensión política en Texas por la crisis de los mapas electorales
1:10

En un minuto: Se agrava la tensión política en Texas por la crisis de los mapas electorales

Estados Unidos
Declaran emergencia por inundaciones en Nuevo México: un padre y sus dos hijos fueron arrastrados por la corriente
23 Historias
Liveblog

Declaran emergencia por inundaciones en Nuevo México: un padre y sus dos hijos fueron arrastrados por la corriente

Estados Unidos
Camp Mystic lamenta en su página web al menos 27 muertes por las trágicas inundaciones de Texas
27 Historias
Liveblog

Camp Mystic lamenta en su página web al menos 27 muertes por las trágicas inundaciones de Texas

Estados Unidos
En un minuto: Gobierno federal puede mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles
1:11

En un minuto: Gobierno federal puede mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Estados Unidos
En un minuto: Trump pide priorizar detenciones de inmigrantes en ciudades gobernadas por demócratas
1:13

En un minuto: Trump pide priorizar detenciones de inmigrantes en ciudades gobernadas por demócratas

Estados Unidos
En un minuto: El despliegue de la Guardia Nacional eleva la tensión en las protestas de LA
1:16

En un minuto: El despliegue de la Guardia Nacional eleva la tensión en las protestas de LA

Estados Unidos
En un minuto: Entra en vigor el aumento de los aranceles al acero y aluminio al 50% de Trump
1:19

En un minuto: Entra en vigor el aumento de los aranceles al acero y aluminio al 50% de Trump

Estados Unidos
En un minuto: Administración Trump pide revocar la orden para impugnar deportaciones a Sudán del Sur
1:20

En un minuto: Administración Trump pide revocar la orden para impugnar deportaciones a Sudán del Sur

Estados Unidos
Lo que se sabe del ataque en el Museo Judío de Washington DC: la pareja asesinada y detalles del sospechoso
6 mins

Lo que se sabe del ataque en el Museo Judío de Washington DC: la pareja asesinada y detalles del sospechoso

Estados Unidos

Las protestas desde entonces han sacudido a Israel por el manejo de las negociaciones por parte del gobierno.

Cuando se le preguntó si Netanyahu estaba haciendo lo suficiente, Biden respondió: "No".

Biden contestó la pregunta mientras llegaba a la Casa Blanca para una reunión en la Sala de Situaciones con asesores involucrados en la negociación de un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego.

Insistió en que los negociadores siguen "muy cerca" de un acuerdo, y agregó: "La esperanza es lo último que se pierde".

Relacionados:
Israeljoe biden

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD