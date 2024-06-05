Qué hay detrás del revuelo por la 'invasión' de arañas gigantes voladoras en la costa noreste de EEUU

Video Dos nuevos pandas gigantes serán enviados desde China: esto es lo que se sabe de su llegada a EEUU

La proximidad de la llegada del verano está trayendo una importante cantidad de noticias relacionadas con la naturaleza. A los implacables domos de calor, una temporada de huracanes con hasta de 25 tormentas con nombre e innumerables encuentros con animales salvajes se suma un evento que, realmente, lleva casi dos décadas en marcha: la invasión de las arañas joro.

En los últimos días, numerosos medios han publicado varios reportes sobre la posible expansión por el noreste de EEUU de este insecto, algo que, en realidad, ha estado ocurriendo desde hace tiempo y nada indica que sea particularmente relevante este verano.

Se sospecha que la Trichonephila clavata llegó a Georgia en un contenedor en la década de 2010, y se ha reportado en numerosos estados del surest y noreste de EEUU.

Pese al revuelo que ha ocasionado las distintas publicaciones, no hay indicios ni fuentes científicas que respalden que este verano ocurriría algo fuera de la común.

Por demás, no hay mucho de qué preocuparse.

El veneno de las arañas joro no presenta ningún peligro para los seres humanos ni para sus mascotas y, a pesar de su aspecto intimidante, son animales tímidos que prefieren mantenerse alejados de los seres humanos.

Las picaduras de las arañas joro son poco frecuentes y no hay estadísticas de que hayan causado la muerte de algún ser humano. Sin embargo, existen reportes que indican que algunas picaduras de la araña joro han provocado síntomas de hinchazón, fiebre leve y enrojecimientos.

Qué son las arañas joro

La joro es una araña venenosa, de gran tamaño y capaz de desplazarse por el aire, originaria del este de Asia, que se puede encontrar en China, Japón, Corea y Taiwán, y que se ha extendido por Estados Unidos desde la década de 2010.

Las hembras de la especie son considerablemente más grandes y vistosas que los machos, con cuerpos que pueden llegar a medir hasta 4 pulgadas de largo y patas con hasta 8 pulgadas de longitud.

Mientras que los machos tienden a ser más pequeños y marrones, las hembras se distinguen por sus cuerpos de color amarillo brillante con marcas negras y azul oscuro, con rojo hacia la parte posterior del abdomen.

Después de aparearse, una hembra puede desovar entre 400 a 1,500 huevos. El ciclo de vida termina a finales de otoño o principios de invierno con la muerte de la araña, hasta que la próxima generación emerge en la primavera.

Los científicos creen que la araña joro, una araña gigante nativa del este de Asia que se cree llegó por Georgia hace más de una década, podría extenderse por gran parte del este. Costa. Imagen Alex Sanz/AP

El progreso de invasión de las arañas joro

En enero, la empresa New Jersey Pest Control advirtió al público que las arañas Joro, podrían aparecer en Nueva Jersey en el verano.

"Es difícil pasar por alto estas arañas", dijo la compañía, advirtiendo que a diferencia de la gran mayoría de los arácnidos, las joro son capaces de volar, lo que logran soltando hilos de seda en el aire a los cuales se aferran para ser transportadas por el viento por varias millas.

La invasión de las arañas joro por la costa este del país fue advertida inicialmente en 2022, pero un estudio científico liderado por el profesor de salud forestal y especies invasoras de la Universidad de Clemson, David Coyle, determinó que las arañas joro “llegaron para quedarse”.

El estudio indica que las arañas joro están adaptadas para sobrevivir en el clima que prevalece en Japón, Taiwán y la península de Corea, de donde provienen predominantemente, el cual es similar al de la costa este de Estados Unidos.

"Salvo alguna circunstancia imprevista, esperamos que continúe expandiéndose, probablemente hacia el norte, algo que ya hemos visto con algunas poblaciones que han llegado a Maryland", dijo Coyle en el estudio.

Por su parte, un estudio de la Universidad de Georgia (UGA) publicado en febrero concluyó que las arañas joro se adaptan fácilmente a los entornos urbanos y su avance no se ve restringido por vías muy transitadas, lo que prácticamente garantiza su propagación urbana.