Illinois

Grupos promigrantes en Illinois exigen frenar discriminación contra selecciones y aficionados del Mundial

Organizaciones de derechos humanos en Illinois pidieron el cese de actos discriminatorios en contra de seleccionados y aficionados que llegan a Estados Unidos para la Copa Mundialista, ya que contrasta con el recibimiento que dan aficionados

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Por:N+ Univision
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Organizaciones de derechos humanos en Illinois pidieron el cese de actos discriminatorios en contra de seleccionados y aficionados que llegan a Estados Unidos para la Copa Mundialista.

Las exigencias iniciaron al darse a conocer que el goleador del equipo de Irak, Ayman Hussein, fue interrogado por siete horas por agentes de inmigración y aduanas el 5 de junio cuando llegó al aeropuerto internacional O’Hare de Chicago. Después de ser cuestionado, se le permitió el ingreso.

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Pero la suerte de la estrella iraquí Ayman Hussein no la tuvo uno de los fotógrafos que venía con el equipo. La agencia federal no le permitió ingresar al país. El argumento, sin dar detalles, es que no era admisible.

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Este hecho generó la reacción de activistas, como la Red de Acción Árabe Estadounidense en Illinois, para que se detenga el trato racista.

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“Demandamos que la administración actual detenga su racismo y el trato que se le está dando a miembros de la FIFA, a los equipos y a los espectadores que ingresan al país”, comentó Muhammad Sankari, director de organización (AAAN).

Organizaciones promigrantes alzan la voz

El trato de las áreas migratorias de Estados Unidos a algunos de los seleccionados contrasta con los acercamientos y muestras de afecto de aficionados con la selección de Irak. Las muestras de afecto (firma de autógrafos y fotos) fueron subidas a la red social X por los jugadores iraquíes.

Para Cinthya Rodríguez, de la Coalición de Refugiados e Inmigrantes de Illinois, los gestos de los aficionados y la comunidad de Irak que habita en Chicago contrastan con el recibimiento de las autoridades migratorias.

“Le está dando la peor bienvenida posible a los aficionados, a los equipos y a sus equipos que vienen pasando por la ciudad de Chicago”, comentó Cinthya Rodríguez.

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Niegan la entrada a árbitro de Somalia

Los casos documentados por las organizaciones de apoyo a migrantes incluyen el de un árbitro, Omar Abdulkadir Artan, de Somalia, designado por la FIFA para la gesta mundialista. Aunque el caso fue mediático, para el abogado de inmigración, Salvador Cícero, la aprobación de la visa no garantiza el ingreso al país.

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“No, Estados Unidos no está haciendo nada ilegal, los agentes de inmigración tienen el derecho de inspeccionarte, aunque seas residente permanente, aquí de lo que se trata es de una mala política para un país que es el anfitrión de un mundial”, comentó.

Para los defensores de los derechos humanos de los migrantes, es preocupante el ambiente que se está generando alrededor del evento.
estadios
“No solamente es la estrella de fútbol, el turista que pasa por el O’Hare sino lo que está pasando alrededor de los estadios; no está claro el rol de la migra en estos estadios”, explicó Artemio Arreola de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Los activistas comunitarios dicen que continuarán monitoreando la situación sobre cómo se están recibiendo a los equipos y a la afición.. regreso contigo”, dijo Viviana Ávila.

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