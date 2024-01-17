Incidente en pleno vuelo: un pasajero muerde a una azafata y obliga al avión a regresar al aeropuerto

Video Graban a un pasajero cuando golpea varias veces a una auxiliar de vuelo

Un avión de la compañía aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) debió regresar al aeropuerto de Tokio porque un pasajero presuntamente mordió a una azafata en pleno vuelo.

Se trata del vuelo 118 de ANA que había partido a las 9:47 pm hora local del aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, con destino a Seattle.

Cuando ya había transcurrido más de una hora de vuelo el avión dio la vuelta hacia Tokio, según las páginas de seguimiento de vuelos.

Un portavoz de la aerolínea citado por CNN dijo que un hombre estadounidense de 55 años fue detenido por la policía después de que el avión aterrizara en la capital japonesa, acusado de lesionar a una auxiliar de vuelo en un brazo.

El periódico japonés Yomiuri reporta que el hombre le dijo a la policía que había tomado pastillas para dormir y no recordaba el incidente. No proporcionaron el nombre del supuesto agresor. La azafata sufrió lesiones leves, dijo el portavoz de la aerolínea.

Este mes se han reportado varios incidentes de mal comportamiento y agresiones por parte de pasajeros, incluido un vuelo de American Airlines que fue desviado a un aeropuerto de Texas el 3 de enero después de que un hombre presuntamente golpeara a una azafata y agrediera al menos a un oficial de policía.

Agredir a la tripulación puede costar grandes multas y un proceso penal

En un comunicado publicado en su sitio web, alerta que cualquier pasajero que agreda, amenace, intimide o interfiera con los miembros de la tripulación de la aerolínea puede ser objeto de acciones legales en su contra y elevadas sanciones civiles.

Los malos comportamientos de pasajeros pueden acarrear multas de $42,287 y un proceso penal, de acuerdo con el último ajuste de los montosnotificados por las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

A dos personas que golpearon y mordieron a la tripulaciones en vuelos separados de American Airlines y Delta Air Lines los sancionaron el año pasado con $81,950 y $77,272, las dos multas más grandes jamás impuestas por la Administración Federal de Aviación a pasajeros.

En 2022, la última estadística oficialdisponible, la Administración de Federal Aviación inició 839 investigaciones por incidentes de pasajeros indisciplinados, casi todos los cuales ocurrieron ese año. De esas investigaciones, 585 fueron iniciadas para acciones legales que buscaban multas civiles por un total de $8,705,743. La FAA cerró 98 acciones legales, incluidas acciones legales de años anteriores en 2022.

Los delitos por los que una persona que agreda a los miembros de la tripulación puede ser objeto de una investigación penal son:





Gritar, insultar y lanzar objetos a los pasajeros

Mostrar un comportamiento errático en el avión

Amenazar con agredir físicamente al personal a bordo y negarse a permanecer sentado

Intentar entrar a la cabina de vuelo

Fumar en el aseo del avión

Conducta sexual inapropiada dirigida a auxiliares de vuelo o a cualquier pasajero o pasajera

Lanzar amenazas terroristas durante el vuelo

Generar disturbios y agredir durante el vuelo