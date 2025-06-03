El 'impuesto revancha' en el proyecto de ley de Trump que empieza a preocupar a los mercados

Video Aranceles de Trump golpean el bolsillo de los consumidores: pañales y leche, cada vez más costosos

Casi al final del enorme proyecto de ley con las promesas del presidente Donald Trump hay una medida para endurecer los impuestos a inversores de países que el gobierno considere "discriminan" contra Estados Unidos.

La esencia de este potencial impuesto recuerda los llamados aranceles 'recíprocos' que Trump impuso a casi todos los países. Pero es una medida distinta que ha comenzado a preocupar a algunos analistas por el potencial impacto que puede tener en activos importantes como los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense.

Analistas han acuñado el nombre de 'impuesto revancha' y aquí van 4 claves sobre este gravamen propuesto.

Qué dice el proyecto de ley sobre el 'impuesto revancha'

Aparece en la página 958 de la propuesta legislativa de poco más de 1,000 páginas que avanza la agenda de Trump, centrada principalmente en extender recortes tributarios que vencen este año y financiar la maquinaria de deportaciones del mandatario. Es la Sección 899: 'Cumplimiento de remedios contra impuestos foráneos injustos'.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes y está siendo evaluado en el Senado, donde podrían hacerle cambios.

Esta medida permite elevar los impuestos a personas, gobiernos y compañías de lo que en el proyecto de ley se describe como "países discriminatorios". Como "países discriminatorios" pudiesen ser considerados los de la Unión Europea, donde se cobra un impuesto a los servicios digitales de compañías como Amazon.

Los impuestos podrían ser elevados, si es aprobado tal cual fue redactada la Sección 899, un 5% el primer año. La medida contempla que puedan ser elevados un 5% adicional por año hasta llegar a un máximo de 20%.

El endurecimiento aplicaría, por ejemplo, a los ingresos pasivos que se reciban por tener inversiones en Estados Unidos y a las ganancias de empresas con operaciones en el país.

A quiénes podría ser cobrado este impuesto

A algunos gobiernos, individuos, corporaciones donde más del 50% está en manos de extranjeros, fundaciones privadas extranjeras y asociaciones o entidades foráneas, se lee en el proyecto de ley.

Cómo se determina que un país "discrimina" con sus impuestos contra EEUU

El proyecto de ley establece que eso queda en manos del Departamento del Tesoro. Tendrá que elaborar cada tres meses un reporte con una lista de "países discriminatorios". El proyecto considera como un "país discriminatorio" a aquellos que tengan uno o más "impuestos foráneos injustos".

Y como "impuestos foráneos injustos", la medida incluye los siguientes: impuestos a servicios digitales, impuestos dentro del Acuerdo Tributario Global de la OCDE y los impuestos que, por ejemplo, cobra Reino Unido a empresas que maniobren para mover sus ganancias con el fin de no tener que pagar impuestos allí.

Los impuestos relacionados con el Acuerdo Tributario Global de la OCDE tienen que ver en específico con una norma dentro de ese pacto que permite que a una empresa se le cobren más impuestos si es parte de una compañía más grande que paga menos del impuesto mínimo global del 15% en otra jurisdicción.

"Estas medidas retaliatorias pueden aplicar de forma muy amplia a casi todos los países ricos de los cuales Estados Unidos recibe inversiones foráneas directas", consideró Tax Foundation en un análisis.

"La Sección 899 afectará las inversiones que llegan de países que conforman más del 80% de las inversiones extranjeras directas", agregó.

Y esto supondría un golpe a los activos de Estados Unidos justo cuando su atractivo como un 'refugio seguro' ha sido erosionado por las erráticas medidas comerciales de Trump.

Qué países se verán afectados

El análisis de Tax Foundation consideró que casi todas las economías grandes. El impuesto relacionado con el acuerdo de la OCDE, por ejemplo, ha sido adoptado en la Unión Europea y eso dificulta que los países del bloque puedan eliminarlo por separado.

"Muchos países de la UE también tienen impuestos individuales a los servicios digitales, incluyendo Francia e Italia", agregó.

"A las economías asiáticas se les podría hacer más fácil evitar estas medidas como represalia. Japón solo tiene un impuesto relacionado con el gravamen del acuerdo de la OCDE, que todavía no ha entrado en vigor. Irónicamente, China, que usualmente es sujeto de represalias de Estados Unidos, no tiene en pie alguna de estas políticas", añadió.

