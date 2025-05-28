Casi $90,000 millones para detenciones y deportaciones: 4 puntos del paquete migratorio de Trump que analiza el Senado

El paquete presupuestario del presidente Donald Trump incrementa de forma exponencial las partidas en materia migratoria con un objetivo claro: tener más recursos para fortalecer su aparato de detenciones y deportaciones. El mandatario urgió a los senadores a aprobarlo "lo más pronto posible", en momentos en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ven en casi cualquier lugar arrestando a personas, incluso sin órdenes judiciales: en iglesias, en restaurantes, en 'food trucks', en cortes de inmigración. Pero algunas de las peticiones del presidente en este tema también han generado discrepancias entre sus partidarios republicanos en el Senado.

Son casi $90,000 millones. Trump los pide para aumentar la capacidad de detención en cárceles; busca expandir su poder para realizar arrestos con más agentes de ICE en el terreno, pero también con más funcionarios locales en comunidades; quiere sumar más abogados que representen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las cortes de inmigración y a más jueces tomando decisiones. También los pide para tener a más funcionarios haciendo seguimiento hasta de las multas contra quienes no hayan cumplido con sus órdenes de deportación.

Distintas organizaciones han alertado que este crecimiento del aparato migratorio "exacerbaría condiciones inhumanas" ya existentes.

Aquí te explicamos qué pidió Trump para avanzar en su campaña de deportaciones masivas: