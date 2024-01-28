Salvó a su hijo de 4 años tras caer ambos en un estanque helado, pero él no pudo salir con vida

Video Avalanchas y muertos por hipotermia: frío extremo en EEUU mantiene en alerta a 120 millones de personas

Un hombre logró salvar la vida de su hijo de cuatro años luego de que ambos rompieran el hielo de un estanque congelado y cayeran dentro de él. El niño corrió a pedir ayuda, pero el hombre no sobrevivió y su cuerpo fue encontrado sin vida horas después.

“El equipo de buceo del Maine Warden Service recuperó el cuerpo de un hombre que se cayó a través del hielo", informó este viernes la oficina del sheriff del condado de Penobscot, en Maine, a través de una publicación en Facebook.

De acuerdo con las autoridades, Kevin Howell, de 51 años, había salido a pasear por la mañana con su hijo de cuatro años y estaban cruzando una parte del estanque Etna cuando ambos rompieron el hielo aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Ambos se encontraban a un tercio de milla de su casa.

Según el relato de la oficina del sheriff, Howell pudo sacar a su hijo del agua y ponerlo sobre el hielo, y le dijo que fuera a buscar a su madre.

“El niño corrió a casa y avisó a su madre. La madre le dijo que se quedara en casa, llamó al 911 y corrió a ayudar a su marido. De camino, tomó un ancla y una cuerda y corrió hasta el agua”, detallaron las autoridades.

Al llegar a la orilla, la madre aseguró la cuerda y fue a ayudar a su marido, pero acabó rompiendo también el hielo y no pudo salir.

El detective Jordan Norton, de la oficina del sheriff de Penobscot, se encontraba en la zona y respondió al llamado de auxilio hecho al 911.

“Al ver a la mujer en el agua, empezó a arrastrarse por el traicionero hielo, agarrándose a la cuerda, y pudo sacar a la madre del hielo y llevarla a la orilla. Buscó al marido pero no pudo encontrar ni rastro de él”, dice la publicación en Facebook.

Norton pidió a la mujer que regresara a la casa con su hijo, mientras buzos del Maine Warden Service y miembros del Departamento de Bomberos de Carmel continuaban con la búsqueda de su esposo.

Poco antes de las 2:00 de la tarde, dos buzos localizaron el cuerpo sin vida de Howell, quien fungía como el administrador municipal de Carmel.

Howell recibió en 2020 el premio anual 'LEADERSHIP' de la Asociación de Administradores de Pueblos, Ciudades y Condados de Maine. Este premio se otorga para reconocer a un administrador público por un proyecto particularmente audaz e innovador o por resolver un problema inusualmente difícil, de acuerdo con información del sitio web de Carmel.

“Kevin y su esposa Katie se mudaron a Carmel en 2014 y su hijo Sawyer nació en junio de 2019. En su tiempo libre, le gusta disfrutar del aire libre con su esposa e hijo, incluyendo el esquí, raquetas de nieve, motos de nieve, paseos en bote, pesca y senderismo”, detalló el sitio web en ese entonces.

