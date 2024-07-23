Cambiar Ciudad
Rescates

El "milagroso" rescate de Scott Hern, el montañista que se perdió en unos cañones de Kentucky y estuvo 12 días sin comida ni agua

“Es un verdadero milagro que se encontrara al señor Hern después de 14 días y 12 de ellos sin comida ni agua”, dice la publicación en redes del equipo de rescate.

Por:
Univision
Video Un alpinista estadounidense desapareció hace 22 años en Perú: ahora encontraron su cuerpo momificado

Un hombre fue encontrado con vida luego de permanecer extraviado durante semanas mientras exploraba un sistema de cañones en Red River Gorge, en Kentucky. Uno de los rescatistas atribuye a un "milagro" el haber encontrado a Scott A. Hern, de 48 años, en las montañas.

“No soy una persona muy religiosa, pero ayer por la mañana me levanté y recé una oración por Scott Hern y su familia. Para ser sincero, rezar no es algo que haga muy a menudo. Llevábamos días trabajando en esta operación y la mayoría del equipo empezó el día pensando que iba a ser una misión de recuperación (del cuerpo). Así que recé sabiendo que la familia probablemente recibiría una noticia muy triste ese día”, escribió el lunes en Facebook Eric Wolterman, miembro del Equipo de Rescate del Condado Wolfe.

Sin embargo, horas después, la búsqueda rindió frutos y el equipo de rescate pudo encontrar a Hern, que llevaba extraviado en la zona desde el 5 de julio, que fue la última vez que sus familiares tuvieron noticias de él.

“Estábamos en el terreno más abrupto que se pueda imaginar y es muy peligroso para cualquiera estar ahí fuera”, dijo Wolterman. “Nos detuvimos para reagruparnos y uno de los miembros del equipo oyó un ruido muy débil. Hicimos una pausa y gritamos ‘¿quién es?’. Pensando que era otro equipo de búsqueda. Entonces oí: ‘ayuda’”, contó el rescatista.

“Nunca me he movido más rápido cuesta arriba en toda mi vida”, dice el rescatista que fue el primero en llegar a Hern. “Me miró y dijo: ‘muchas gracias. Dame un abrazo’. Se me llenaron los ojos de lágrimas y le di un fuerte abrazo. Creo que fue el mejor abrazo de nuestras vidas”.

¿Cómo fue el rescate de Scott A. Hern en Red River Gorge, Kentucky?

Hern había ido de excursión por el área buscando cascadas, dijeron sus familiares a los rescatistas, que lo reportaron como desaparecido luego de que no tuvieran noticias del hombre desde el 5 de julio.

Tras ser hallado, Hern fue sacado del lugar mediante helicóptero luego que rescatistas del condado Wolfe pidieron ayuda a la Policía Estatal de Kentucky.

Tras ser hallado, Hern fue sacado del lugar mediante helicóptero luego que rescatistas del condado Wolfe pidieron ayuda a la Policía Estatal de Kentucky.
Tras ser hallado por los rescatistas Hern fue sacado del lugar mediante helicóptero luego que rescatistas del condado Wolfe pidieron ayuda a la Policía Estatal de Kentucky. <br>
Imagen Facebook del Equipo de Rescate del Condado Wolfe. <br>

Las pistas que llevaron al rescate de Scott A. Hern

Los cuerpos de rescate empezaron a inicios de la semana pasada la búsqueda de Hern, quien es de Ohio, usando perros y en base con información de un diario que Hern escribió sobre lugares que quería explorar en Red River Gorge.

El equipo de rescate escribió en redes sociales que el carro de Hern estaba estacionado en el Gorge desde el 6 de julio, y que la familia no lo había visto desde el 5 de julio.

Los equipos de búsqueda decidieron regresar a un área que ya habían examinado el sábado y decidieron ir más al norte al lado de un arroyo. Hallaron la huella de un zapato y evidencias de un bastón para caminar en un área usualmente no frecuentada por excursionistas, dijo el cuerpo de rescate.

“Perseverábamos en la búsqueda, pero íbamos perdiendo esperanzas”, escribió el cuerpo de rescate. “Es un verdadero milagro que se encontrara al señor Hern después de 14 días y 12 días sin comida ni agua”, dice la publicación en redes.

Tras el rescate de Hern, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear escribió un mensaje en redes sociales este martes felicitando al equipo de rescate.

“¡Qué resultado tan extraordinario de la búsqueda de un hombre desaparecido en Red River Gorge durante el fin de semana! Britainy y yo rezamos por la pronta recuperación del señor Hern. Gracias al Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe y a todos los que ayudaron en los esfuerzos de rescate”, dice la publicación.

¿Cómo se encuentra de salud Scott A. Hern?

El Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe compartió el lunes por la noche una actualización del estado de salud de Hern.

Hern había ido de excursión por el área buscando cascadas, dijeron sus familiares a los rescatistas que lo reportaron como desaparecido luego de que no tuvieran noticias del hombre desde el 5 de julio.
Hern había ido de excursión por el área buscando cascadas, dijeron sus familiares a los rescatistas que lo reportaron como desaparecido luego de que no tuvieran noticias del hombre desde el 5 de julio. <br>
Imagen Facebook del Equipo de Rescate del Condado Wolfe. <br>

“Esta tarde sigue en el hospital recuperándose. Su familia nos ha informado de que ayer pudo empezar a ingerir alimentos. Todavía no es capaz de caminar por su cuenta, pero tenemos la esperanza de escuchar noticias positivas mañana como su fuerza mejora y sus pies se curan. La familia está muy agradecida por todo el apoyo que Scott ha recibido”, dice la publicación.

Los rescatistas también compartieron este martes una fotografía de Hern en el hospital sonriendo.

