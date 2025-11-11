Cuál es el pronóstico para los próximos días tras la llegada de la primera gran ola de frío que batió récords de bajas temperaturas

Video No había un día de noviembre tan frio en Miami desde 1913

La primera ola de frío de la temporada derrumbó los termómetros en partes del sureste de EEUU a niveles récord, dejando a unas 18 millones de personas en alerta por heladas en estados como Alabama, Florida y Georgia.

Este clima invernal inusualmente frío para esta época del año también dejó varias pulgadas de nieve acumulada en áreas de los Grandes lagos al norte, mientras avanzaba el frente frío.

La masa de aire helado del Ártico que ha afectado dos tercios del país se desplazó hacia el este y sureste, desde las Grandes Llanuras del norte, donde se sintieron ráfagas de vientos fríos y nevadas durante el pasado fin de semana.

Esto provocó que este martes buena parte del sureste tuviera una súbita transición hacia temperaturas invernales, cuando en los últimos días las temperaturas oscilaban entre los 70 y 80 grados Fahrenheit, en pleno otoño.

En Jacksonville, en Florida, muy al sur del país, se reportó una temperatura de congelación de 28 grados Fahrenheit en el aeropuerto durante la mañana de este martes, rompiendo una anterior marca de baja temperatura de 35 grados Fahrenheit fijada en 1977.

Algunos récord diarios fueron "completamente destrozados", dijo el meteorólogo Scott Kleebauer, del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, a AP.

La ola de frío fuera de lo acostumbrado se mantendrá para el sureste del país durante algunos días más, antes del aumento del termómetro previsto para el final de la semana.

Cuidado con las 'iguanas congeladas' cayendo

Kleebauer explicó que cuando las temperaturas caen por debajo de los 40 grados Fahrenheit, las iguanas empiezan a "congelarse" y caen de los árboles. Esto debido a que son animales de sangre fría, que ante el frío de ese nivel se paralizan, volviendo a recuperar su movimiento una vez que las temperaturas se calientan.

"Las iguanas, debido a su naturaleza reptiliana, entran en una especie de modo de supervivencia y su sistema básicamente se apaga", explicó. "No están acostumbradas a ese tipo de temperaturas. Solo las viven unas pocas veces al año, si acaso".

El termómetro indicaba que este nivel de frío que afecta a estos reptiles se registró ampliamente en toda la parte norte de Florida.

Las publicaciones de los reptiles inertes se difundieron en las redes sociales, mientras los floridanos también se enfrentaban a un clima no esperado.

"Muchas veces te adentras sigilosamente en el otoño y luego, finalmente, llega el invierno", dijo Kleebauer. "Esto fue más que eso: hizo calor durante mucho tiempo y, de repente, el frío fue un shock para el organismo".

En el área de Orlando, en el centro del estado y hogar de los grandes parques temáticos, los visitantes vivieron condiciones de temperaturas casi de congelamiento, muy distintas al calor esperado en Florida. En ciudades tan al sur como Fort Lauderdale o Miami, las temperaturas matutinas se desplomaron hasta alrededor de los 40 grados Fahrenheit, e incluso bajo el sol, se esperaban temperaturas por debajo de los 70 grados.

Oficiales estatales del área de agricultura indicaron que no había reportes de problemas debido al frente frío, pero que aún debía superarse una noche frías más hasta este miércoles.

En West Virginia, una capa de nieve caída y hielo caídos antes del amanecer causaron docenas de accidentes antes de que el calor del Sol mejorara las condiciones del camino.

Las más de 14 pulgadas (37 centímetros) de nieve caídas el lunes y el martes permitieron que el centro de esquí White Grass Ski Touring Center, situado en el valle de Canaan en West Virginia, en la zona norte de la montaña, abriera sus puertas para la práctica del esquí a campo traviesa.

El efecto lago acumula centímetros en la primera nevada significativa

El aire frío sobre las aguas relativamente más cálidas de los Grandes Lagos creó las condiciones propicias para importantes nevadas en algunas comunidades a lo largo de los Grandes Lagos y a sotavento, más hacia el interior, en Pensilvania y Nueva York. Se esperaba que la nieve provocada por el efecto lago sumara varios centímetros el martes, y los meteorólogos anunciaron que un nuevo sistema de tormentas traería más nevadas el miércoles.

Barbara Butch es la secretaria municipal y bibliotecaria de la localidad de Ubly, en Michigan. El pueblo se vio azotado por la nieve el lunes, con casi 8 pulgadas acumuladas hasta el martes por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"No dejaba de nevar", dijo Butch.

Junto con la nieve llegaron un frío intenso y fuertes vientos, que hicieron que la sensación térmica bajara muy por debajo del punto de congelación, un clima que no suele verse tan temprano en la temporada. Se esperaba que las temperaturas subieran hasta los 50 grados a finales de la semana.

"Acabaremos con un desastre de nieve derretida y barro", bromeó Butch. "Es parte de vivir donde vivimos".

Las comunidades situadas a sotavento del lago Erie y el lago Ontario también se despertaron el martes bajo un aviso de clima invernal, y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó de 2 a 6 pulgadas de nieve en algunas ciudades de Nueva York, como las Cataratas del Niágara, Rochester, Búfalo, Siracusa y Jamestown. Para muchos, se trata de las primeras pulgadas de nieve de una temporada en la que normalmente caen alrededor de 100 pulgadas o más antes de la primavera.

Temperaturas máximas esperadas para este martes 11 de noviembre de 2025 en todo Estados Unidos, que reflejan la ola de inusual frío invernal en la costa Este Imagen National Weather Service/X

Se esperaba que las mayores acumulaciones del día, de 6 a 9 pulgadas, se produjeran en la meseta de Tug Hill, tradicionalmente nevada, situada entre el lago Ontario y las montañas Adirondack, en el norte de Nueva York.

Los fuertes vientos y las intensas nevadas provocaron condiciones de conducción peligrosas a última hora del lunes, incluyendo una alerta por ventiscas de nieve a lo largo de la Interestatal 80 en el centro de Pensilvania.

Más al noreste, algunas zonas de Vermont recibieron hasta 8 pulgadas, lo que dificultó el regreso a casa el lunes por la tarde.

El Servicio Nacional del Clima dijo este martes que se esperaba "otro día de clima inusualmente frío" en el tercio de la costa este, mientras que para el centro y costa este se pronosticaban "temperaturas inusualmente cálidas".

"El calor se extenderá hacia el este a mediados de semana, mientras que el descenso de las temperaturas regresará al oeste para el fin de semana", indicó el Servicio Nacional del Clima en sus redes sociales.

