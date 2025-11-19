Qué es el botulismo, la enfermedad que afecta a decenas de bebés en 15 estados tras consumir una fórmula infantil

Video Familias demandan a la compañía de fórmula ByHeart por casos de botulismo en bebés

Más de 30 bebés en 15 estados han enfermado en un brote creciente de botulismo infantil relacionado con la leche de fórmula ByHeart, retirada del mercado, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias federales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron de 31 casos confirmados o sospechosos en bebés que consumieron la fórmula ByHeart desde agosto. El caso más reciente se notificó el 13 de noviembre.

Aunque no se han registrado muertes en el brote, que se anunció el 8 de noviembre, los CDC advirtieron a las personas que "no utilicen ninguna fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition".

ByHeart, un fabricante de leche de fórmula orgánica para bebés con sede en Nueva York, ha retirado todos sus productos vendidos en Estados Unidos. La empresa, que representa alrededor del 1% del mercado de leche de fórmula para bebés en el país, vendía alrededor de 200,000 latas del producto cada mes.

El brote ha afectado a bebés de entre dos semanas y seis meses de edad, según la FDA. Todos los bebés fueron hospitalizados tras consumir leche en polvo ByHeart.

Las autoridades de California confirmaron que una muestra de una lata abierta de leche en polvo ByHeart que se le dio a un bebé que enfermó contenía el tipo de bacteria que puede provocar la enfermedad.

Los responsables de ByHeart afirmaron que retiraron sus productos "en estrecha colaboración" con la FDA, a pesar de que ningún producto sin abrir dio positivo en las pruebas de detección de la bacteria causante de la enfermedad. El tipo de bacteria que produce la toxina está muy extendido en el medio ambiente y podría provenir de otras fuentes distintas a la fórmula, según han afirmado los responsables de la empresa.

Los inspectores de la FDA han visitado las plantas de producción de fórmula infantil de la empresa en Allerton, Iowa, y Portland, Oregón.

Qué es el botulismo

El botulismoes una enfermedad poco común, pero grave, causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum.

Esta toxina afecta el sistema nervioso y puede provocar parálisis progresiva si no se trata a tiempo.

El botulismo no se transmite de persona a persona, sino que suele aparecer por el consumo de alimentos en mal estado o mal conservados, especialmente aquellos envasados o enlatados de forma casera donde la bacteria puede crecer sin oxígeno.

Los síntomas del botulismo infantil pueden tardar hasta 30 días en aparecer.

Suele afectar a menos de 200 bebés al año en Estados Unidos. Según los últimos registros de los CDC, hasta el 20 de septiembre se habían notificado 133 casos en Estados Unidos. El año pasado se notificaron 145 casos en total.

El único tratamiento conocido es BabyBIG, un medicamento intravenoso elaborado a partir de plasma sanguíneo combinado de adultos inmunizados contra el botulismo. El programa contra el botulismo infantil de California desarrolló el producto y es la única fuente en todo el mundo.

El riesgo de que se produzca una escasez de leche de fórmula para bebés es mínimo, ya que ByHeart representa una pequeña parte del mercado.

