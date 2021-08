La práctica secreta del FBI que usaba sin permiso fotos de empleadas para atrapar a depredadores sexuales

“El SA (agente especial) que fue objeto de la investigación de la OIG (Oficina del Inspector General) no documentó qué empleados participaron, no obtuvo el consentimiento por escrito de los empleados, no documentó los sitios de internet en los que se publicaron las fotos ni cuándo se publicaron las fotos… y aconsejó a los empleados del personal de apoyo que proporcionaron fotos que no le dijeran a nadie, incluidos sus supervisores, sobre las operaciones encubiertas”, describe el informe.