"Mueran mexicanos": el gratifi que escribieron a una familia de inmigrantes en Georgia

Oliva atribuye el incidente al ambiente antiinmigrante que existe en la comunidad. Recuerda que en una oportunidad les "tirotearon un 'camper' (trailer) que tenemos ahí y hablamos con la policía y nos dijeron que no podían hacer reporte porque no había ningún muerto y después me mataron a mi perrita de un balazo y ya no quise ni reportarlo".